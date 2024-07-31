Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Kadın Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Kadın Dernekleriyle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Kadın Dernekleriyle Buluştu

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların sosyalleşmesi, mahalle kültürünün yaşatılması, üretimde yer almaları; kadın istihdamının desteklenerek, ekonomiye dahil edilmesi gibi amaçlarla ilçede kurulan mahalle kadın derneklerinin temsilcileri ile buluştu.

31.07.2024 16:14  Güncelleme: 16:16
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Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların sosyalleşmesi, mahalle kültürünün yaşatılması, üretimde yer almaları; kadın istihdamının desteklenerek, ekonomiye dahil edilmesi gibi amaçlarla ilçede kurulan mahalle kadın derneklerinin temsilcileri ile buluştu.

Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve 37 mahalle kadın derneğinin temsilcisi katıldı. Geleceğe ilişkin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Şadi Özdemir, derneklerin mahallelerde daha etkin olmaları için üye sayılarını artırmaları çağrısında bulundu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, kadınların sosyalleşmesi, mahalle kültürünün yaşatılması, üretimde yer almaları; kadın istihdamının desteklenerek, ekonomiye dahil edilmesi gibi amaçlarla ilçede kurulan mahalle kadın derneklerinin temsilcileri ile buluştu. Karaman Dernekler Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen görüşmeye Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ile eşi Nuray Özdemir, Nilüfer Belediyesi Başkan Yardımcısı Okan Şahin ve 37 mahalle kadın derneğinin temsilcisi katıldı.

Nilüfer'de kadınlara, çocuklara, gençlere ve dezavantajlı gruplara önem verdiklerinin altını çizen Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu doğrultuda kadın örgütlenmelerini desteklemeye, büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceklerini söyledi. Ekonomik gelir elde etmelerini de önemsediklerini belirten Başkan Şadi Özdemir, daha rahat ve özgür bir ortam sunmak için çalıştıklarını hatırlattı. Mahalle kadın derneklerine mekan sağlamaya çalıştıklarını da aktaran Başkan Şadi Özdemir, onlardan gelen taleplere cevap vermeye de çalıştıklarını vurguladı.

Bu anlamda mahalle kadın derneklerinin güçlü olması gerektiğinin altını çizen Başkan Şadi Özdemir, dernek temsilcilerinin özverili çalışarak, üye sayılarını arttırmaları çağrısında bulundu. Bu konunun çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Bir mahallede kadın derneği varsa onun binlerce üyesi olsun istiyoruz. Binlerce kişi ile bir araya gelelim istiyoruz. Belediyeden, merkezi hükümetten bir şey isteyecekseniz, bir talebiniz olacaksa, kültürel bir etkinlik yapacaksak o mahallenin kadınlarının ağırlığını oraya yansıması lazım. Kadın derneklerini büyütün. Büyüten büyür, bunu unutmayın. Siz büyüttükçe etki alanınız kuvvetlenir. Herkes sizin yanınızda olmak ister. Sizden isteğimiz mahallelerinizde çok kuvvetli olun. İletişim kurmadığınız kadın olmasın" diye konuştu.

Kadınların çalışma hayatı içerisinde yer alması ve sosyalleşebilmeleri için kreş yapım çalışmalarına devam ettiklerini de aktaran Başkan Şadi Özdemir, "Bir kreşimizi 11 Eylül'de açmayı hedefliyoruz. Bu yıl 5 kreşin de temelini atacağız. Kadınların, çocuklarının, torunlarının daha sağlıklı ortamda büyümesi ve özgürleşmesi adına bu adımları atıyoruz. Önümüzdeki yıla yetiştirmeyi planlıyoruz. Bu da gelecek yıl Eylül ayında 700-800 çocuğa da bakabileceğiz demektir. 5 yılın sonunda 15-20 kreşimiz kadınların özgürleşmesi için devreye girmiş olacak" dedi.

Nilüfer'deki kadın mahalle derneklerinin temsilcilerinin de söz aldıkları görüşme interaktif şekilde gerçekleşti. Toplantıya katılan temsilciler, öneri ve taleplerini belirterek, Nilüfer'in gelişimi için düşüncelerini dile getirdi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Mahalle Kadın Dernekleriyle Buluştu - Son Dakika

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