Nilüfer\'de kaldırımlar işgallerden arındırılıyor

Nilüfer Belediyesi ekipleri; Esentepe ve Karaman mahalleleri ile Beşevler ve Yıldırım caddeleri üzerinde yaya geçişini engelleyen ve görüntü kirliliği oluşturan duba, tabela ve reklam materyallerini topladı.

Nilüfer Belediyesi, vatandaşların sosyal yaşam alanlarını daha konforlu hale getirmek için çalışmalarına devam ediyor. İlçenin farklı bölgelerinde yaya yollarını işgal eden nesnelere yönelik gerçekleştirilen operasyonla; Esentepe Mahallesi, Karaman Mahallesi, Beşevler Caddesi ve Yıldırım Caddesi üzerindeki engeller kaldırıldı.

Belediye ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, kaldırımlar üzerine izinsiz yerleştirilen dubalar, reklam tabelaları ve geçişi zorlaştıran çeşitli materyaller toplandı. Çalışmaların sonucunda bölgedeki kaldırımlar yaya ve engelli geçişleri için uygun hale getirildi. - BURSA