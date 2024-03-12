Nilüfer Belediyesi Tiyatro Festivali\'nde sahnelenen \'Veda\' oyunu büyük beğeni topladı

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Nilüfer Belediyesi'nin düzenlediği Tiyatro Festivali'nde sahnelenen "Veda" oyunu beğeniyle izlendi. Tiyatro oyununun sonunda usta oyuncu Nevra Serezli'nin dans performansı da büyük alkış aldı.

Nilüfer Kent Tiyatrosu'nun (NKT) bu yıl dokuzuncusunu gerçekleştirdiği Nilüfer Tiyatro Festivali devam ediyor. "1984" oyunu ile başlayan, ardından "Cadı Kazanı", "Şirreti Evcilleştirmek", "Kel Diva", "Flu Lysistrata" ve "Geçen Gün" oyunlarının oynandığı festivalde son olarak "Veda" isimli oyun sahnelendi.

Tiyatrokare'nin yeni oyunu, Ayşe Kulin'in sevilen romanı "Veda"yı Nedim Saban uyarladı ve yönetti. Oyunda tiyatro sanatçısı Nevra Serezli, alışılmamış bir deli saraylı kompozisyonuyla; genç oyuncu Leyla Feray da yasak bir aşkın kahramanı olarak öne çıkıyor. Fatih Gülnar'ın bir Cumhuriyet aydını Aziz Sarvan'ın, Kulin'in dedesi Ahmet Reşat'a hayat verdiği otobiyografik roman, yazarın Osmanlı'nın son maliye bakanı olan dedesinin öyküsünü Kurtuluş Savaşı yılları ve Cumhuriyet'in kuruluşunu bir konak ve aşk hikayesi olarak anlatıyor. Eylül Gürcan, Ayşe Ayter gibi ödüllü tasarımcıların imza attığı oyunda Meral Asiltürk, Alişan Özkan, Zeynep Sevi Yılmaz, Gizemnur Topaloğlu, Gizem Çayhanoğlu da rol alıyor.

Nazım Hikmet Kültürevi'nde sahnelenen oyuna tiyatroseverler büyük ilgi gösterdi. Salonu tamamen dolduran sanatseverler, iki perdelik gösterimin finalinde sanatçıları ayakta alkışladı.