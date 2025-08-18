Nilüfer Belediyesi Personeline Yangın Mücadelesi İçin Teşekkür Belgesi

Bursa ve çevre illerdeki orman yangınlarında canla başla mücadele eden Nilüfer Belediyesi personeline törenle teşekkür belgesi verildi. Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, "Mücadeleniz için sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Nilüfer Belediyesi, Bursa ve çevre illerde meydana gelen orman yangınlarına müdahale ederek alevlerin söndürülmesinde üstün bir gayret gösteren personelini unutmadı. Yangın bölgelerinde gece gündüz demeden, canlarını hiçe sayarak çalışan 48 belediye personeli için Nilüfer Barış Meclisi'nde bir teşekkür töreni düzenlendi. Törende, fedakarca görev alan personele teşekkür belgelerini Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir verdi.

Törene Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Serpil Altun, Zerrin Güleş, Şirin Arıbaş ve Emre Karagöz de katıldı.

Törende konuşan Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Türkiye'nin dört bir yanında farklı nedenlerden dolayı çıkan yangınlarda yüz binlerce dönüm ormanın kül olduğunu söyledi. İlçe belediyelerinin asli görevinin yangın söndürmek olmadığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, afet dönemlerinde artan dayanışmaya dikkat çekti. Başkan Şadi Özdemir, yangınla mücadele ederken hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi.

Nilüfer Belediyesi'nin Afet İşleri Müdürlüğü, Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, diğer müdürlüklerde çalışan personel ve Nilüfer Arama Kurtarma ekiplerinin yangınlarla mücadelede olağanüstü gayret gösterdiğini vurgulayan Başkan Özdemir, "Nerede bir yangın olursa arkadaşlarımız oraya destek olmaya gidiyor. Özellikle Bursa'daki yangınlarda arkadaşlarımız çok büyük gayret gösterdi. Yeri geldiğinde uyumadan çalıştılar. Yangınlarla mücadelede emek ve zaman harcamış, uykusuz kalıp, son nefesine kadar mücadele eden arkadaşlarımıza Nilüfer Belediyesi adına teşekkür ediyorum. Yapmış olduğunuz mücadele için sizlerle gurur duyuyorum" dedi.

Başkan Şadi Özdemir, konuşmasının ardından yangınlarla mücadelede görev alan Nilüfer Belediyesi çalışanlarını tebrik ederek, teşekkür belgelerini verdi. - BURSA