Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Erzak Koli Dağıtıyor - Son Dakika
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Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Erzak Koli Dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi Ramazan Ayında İhtiyaç Sahiplerine Erzak Koli Dağıtıyor

Nilüfer Belediyesi, 64 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında 8 bin 500 adet erzak kolisi dağıtıyor. Ayrıca, Ramazan ayı boyunca 22 mahallede düzenlenecek toplu iftarlarla vatandaşları buluşturuyor.

13.03.2024 09:36  Güncelleme: 09:44
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Nilüfer Belediyesi, 64 mahallede tespit edilen ihtiyaç sahiplerine Ramazan ayında 8 bin 500 adet erzak kolisi dağıtıyor.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmadı. Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Nilüfer Belediyesi'ne başvuran veya muhtarlıklarla iletişime geçen ihtiyaç sahiplerini belirleyerek, içinde gıda ürünlerinin yer aldığı 8 bin 500 adet erzak kolisinin dağıtımına, Ramazan ayının ilk gününden itibaren başladı. Erzak kolileri, Nilüfer'in 64 mahallesindeki ihtiyaç sahiplerine görevlilerce dağıtılıyor.

NİLKOOP ürünlerinin de  yer aldığı erzak kolisinde toz şeker, çay,  zeytin, ayçiçeği yağı, domates salçası, tarhana, şehriye, erişte, tuz, buğday, fasulye, kırmızı mercimek, bulgur, pirinç, yeşil mercimek ve nohut bulunuyor.

Nilüfer Belediyesi, Ramazan ayı boyunca 22 mahallede düzenleyeceği toplu iftarlarda da vatandaşları buluşturuyor.

Kaynak: ANKA

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