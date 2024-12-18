Nilüfer'de 1 Aylık Su Kesintisi

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BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nilüfer ilçesinde 1 aylık su kesintisi yapılacağı açıklandı.

BUSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu cümlelere yer verildi;

"Yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Kayapa Mahallesi, 30 Ağustos Zafer Mahallesi, Kayapa Organize Sanayi Bölgesi ve civarında 19 Aralık 2024 ile 19 Ocak 2025 tarihleri arasında 09.00-18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur." - BURSA