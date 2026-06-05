Nilüfer'de atık yağ ve pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
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Nilüfer'de atık yağ ve pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu

Nilüfer\'de atık yağ ve pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu
05.06.2026 15:47  Güncelleme: 15:49
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Nilüfer Belediyesi'nin okullar arası düzenlediği bitkisel atık yağ ve atık pil toplama yarışmasında dereceye girenlere ödülleri verildi. Bu yıl yüzde 100 artışla 3 bin 300 kilo atık pil ve 11 bin 180 litre atık yağ toplandı.

Nilüfer Belediyesi'nin çevre bilincini artırmak amacıyla okullar arası düzenlediği bitkisel atık yağ ve atık pil toplama yarışmalarında kazananlara ödülleri verildi.

Nilüfer Belediyesi'nin Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kolza Biodizel AŞ., TAP, işbirliğinde düzenlediği Okullar Arası Bitkisel Atık Yağ Toplama ve Atık Pil Toplama yarışmalarında kazananlar belli oldu. Nilüfer Barış Meclisi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş, Nilüfer İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aydın Narin, Kolza Biodizel AŞ. yetkilisi Haydar Eroğlu, Şanlı Geri Dönüşüm'den Mustafa Barut ve Atıksa Entegre Firması'ndan Erhan Akkuş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir açılışta yaptığı konuşmada, hem çevre bilincini artırmak hem de doğayı kirletecek maddelerin dönüştürülmesi için yarışmanın düzenlendiğini söyledi. Geçen yıla göre daha çok atık pil toplandığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, "Bu yıl yüzde 100 artışla 3 bin 300 kilo atık pil toplandı. Bu, çocukların, gençlerin, öğretmenlerin, okulların duyarlılığının yukarı çıktığının bir anlamda göstergesi" dedi.

11 bin 180 litre atık yağ toplandı

Sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevre adına 2008 yılından beri atık yağların toplanması için çalıştıklarını anlatan Başkan Şadi Özdemir, "Sadece okullarda değil, aynı zamanda binaların yakınlarında, muhtarlıklarda atık yağ toplama bölgeleri var. Vatandaşlarımız da buralara topladıkları atık yağları bırakabiliyorlar" diye konuştu. Başkan Şadi Özdemir, dereceye giren 6 okulda toplam 11 bin 180 litre bitkisel yağ toplandığını belirterek, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ve destek veren şirketlere teşekkür etti.

"Katkılarınız dünyayı değiştirebilir"

Nilüfer İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Narin de bazı okullarda farkındalık oluştuğunu ve bundan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Öğrencilere seslenen Narin, "Biz dünyayı belki değiştiremeyiz ama sizin bu küçük katkılarınız var kelebek etkisi gibi dünyanın değişmesine, bu farkındalığın artmasına yardımcı olacak. O yüzden sizin katkılarınız anlamlı. Kahramanımız sizlersiniz. Bu anlamda bizler yaptığımız katkılardan dolayı sizlere çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Dereceye giren okullar ödüllendirildi

Etkinlikte, Nilüfer'de bulunan okullar arasında düzenlenenatık yağ ve pil toplamayarışmalarında başarı gösteren öğrenciler ve kurumlar ödüllendirildi. Nilüfer'de dereceye giren Atık Pil Toplama Yarışmasında, 1'inci Şehitler Ortaokulu, 2'inci Zekai Gümüşdiş Ortaokulu ve 3'üncü ise Çalı İlkokulu oldu. Atık Yağ Toplama Yarışmasında ise 1'inci Çalı İlkokulu, 2'inci Ahmet Erdem Anadolu Lisesi ve 3'üncü ise Hasan Şehit Piyade Er Kadir Çavuşoğlu İlkokulu ve Ortaokulu olurken; özel okul kategorisinde 1'inci 3 Mart Azizoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, 2'inci Çağdaş Öncü Okulları ve 3'üncü ise Final Okulları oldu. - BURSA

Kaynak: İHA

Çevre, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de atık yağ ve pil yarışması ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

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