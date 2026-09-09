Nilüfer'de sağlıksız koşullardan kurtarılan Belçika Kurdu Umut sahiplenildi - Son Dakika
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Nilüfer'de sağlıksız koşullardan kurtarılan Belçika Kurdu Umut sahiplenildi

Nilüfer\'de sağlıksız koşullardan kurtarılan Belçika Kurdu Umut sahiplenildi
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Nilüfer Belediyesi'nin sahipsiz hayvan merkezinde tedavi edilen 4 yaşındaki Belçika Kurdu Umut, hayvansever Sevil Ay tarafından sahiplenildi. Daha önce de barınaktan köpek sahiplenen Ay, Umut'a yeni yuvasını açtı.

Nilüfer Belediyesi Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi'nde koruma altında bulunan 4 yaşındaki Belçika Kurdu cinsi "Umut", hayvansever Sevil Ay tarafından sahiplenildi.

Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesinde Karacaoba Mahallesi'nde hizmet veren ve resmi açılışı yakında yapılacak olan Umut Ağacı Sahipsiz Hayvanlar Doğal Yaşam ve Sahiplendirme Merkezi, can dostları sıcak yuvaya kavuşturmaya devam ediyor. Merkezde bakımı yapılan 4 yaşındaki Belçika Kurdu cinsi Umut, yeni ailesine teslim edildi.

Can dost Umut'un hikayesi, Nilüfer İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki bir üretim tesisine yönelik şikayetleri değerlendirmesiyle başladı. Ekipler, Umut'un sağlıksız şartlarda bakıldığını tespit etti. Daha sonra Nilüfer Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ile iletişime geçildi. Yaklaşık bir ay önce merkeze nakledilen can dost, burada kaldığı süre içerisinde kapsamlı bir bakım ve tedavi sürecinden geçti.

Sağlığına kavuşan Umut'a, daha önce de barınaktan bir köpek sahiplenen hayvansever Sevil Ay, yuvasını açtı. Bir cana daha ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu belirten Ay, bu davranışın herkese örnek olmasını temenni etti. İşlemlerin ardından merkezdeki Umut Ağacı'na kurdele takma ritüelini gerçekleştiren Sevil Ay, çocukları ve yeni yol arkadaşı Umut ile birlikte merkezden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nilüfer'de sağlıksız koşullardan kurtarılan Belçika Kurdu Umut sahiplenildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nilüfer'de sağlıksız koşullardan kurtarılan Belçika Kurdu Umut sahiplenildi - Son Dakika
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