Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika

Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde İhsaniye Mahallesi Okul Caddesi - Tuna Caddesi - Şehit Jandarma Astsb. Zeki Burak Caddesi - Ziya Güney ( Kemer ) Caddesi ile Karaman Mahallesi Ziya Güney (Kemer) Caddesi - Tuna Caddesi - Kültür Caddesi ve Kafkas Sokak arasında kalan bölge ile civarında 02.12.2021 tarihinde 10: 00 - 18: 00 saatleri arasında su kesintisi yapılacak. - BURSA

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