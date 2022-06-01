Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika
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Nilüfer'de su kesintisi

01.06.2022 15:11
Nilüfer'de su kesintisi

Bursa Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacakBUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.

Bursa Nilüfer ilçesinde yapılacak çalışmalar çerçevesinde bazı mahallelerde su kesintisi yapılacak

BUSKİ'den yapılan açıklama şöyle; "Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde Nilüfer İlçesi Kültür Mahallesi Bilginler Caddesi, Gümüşdere Caddesi, Bolu, Balcalı, Tekgül, Fidanlık, Fesleğen, Ak ve Onurlu Sokak arasında kalan bölge ile civarında 02.06.2022 tarihinde 10.00 - 18.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır" - BURSA

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Kaynak: İHA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Nilüfer, su, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Nilüfer'de su kesintisi - Son Dakika


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