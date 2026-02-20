Ramazan\'ın ruhu Nilüfer Ramazan Sokağı\'nda yaşanıyor

Nilüfer Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen Nilüfer Ramazan Sokağı açıldı. Dayanışma ve birliktelik ruhunun yaşatıldığı sokak, ilk günden her yaştan vatandaşın ilgi odağı oldu.

Nilüfer Belediyesi'nin Ramazan ayının manevi atmosferini sosyal etkinliklerle buluşturmak amacıyla kurduğu Nilüfer Ramazan Sokağı, Nilüfer Belediyesi Halk Evi önündeki Cumhuriyet Meydanı'nda ziyarete açıldı. Meydanı dolduran vatandaşlar, nostaljik bir Ramazan akşamı yaşadı.

Etkinlik programı, Hacivat ve Karagöz gösterisiyle başladı. Sahneye taşınan geleneksel gölge oyunu, özellikle çocuklardan büyük alkış alırken, yetişkinleri de çocukluk yıllarına götürdü. Daha sonra sahne alan usta meddah Mehmet Esen, anlattığı ilginç hikayelerle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

Nilüfer Ramazan Sokağı'nda kurulan yeme-içme, el sanatları ve hediyelik eşya stantları ise ziyaretçilere hem alışveriş yapma, hem de iftar sonrası sosyalleşme imkanı sunarken, önümüzdeki günlerde de farklı içeriklerle Bursalıları ağırlamaya devam edecek. Konserlerden sihirbazlık gösterilerine, orta oyunundan meddah anlatılarına kadar pek çok farklı etkinliğin yer alacağı alan, 18 Mart'a kadar her akşam ziyaretçilerini ağırlayacak. - BURSA