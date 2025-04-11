Nisan'da kar yağdı, odun kömür alımı arttı

Baharda kar yağdı, vatandaş odun kömür peşine düştü
TOKAT - Tokat'ta kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar nisan ayında evlerine kömür ve odun aldı.
Erbaa ilçesinde Nisan ayında yağan karla vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'na çıkarak bu anları telefonlarıyla kaydetti
İbrahim Ateş isimli vatandaş, nisan ayında evine odun ve kömür aldığını belirterek, "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır derken büyüklerimiz boşuna söylememiş. Sözün hakkını verdi" dedi.
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