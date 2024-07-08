Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, CHP Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat için taziye mesajı yayımladı

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Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, vefat eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Nizip İlçe Başkanı Mehmet Bozfırat için taziye mesajı yayımladı.

Mesajında duyduğu üzüntüyü dile getiren Doğan, "Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle müşahade altında olan CHP Nizip İlçe Başkanı'mız, değerli ağabeyim, yol ve mücadele arkadaşım Mehmet Bozfırat hayatını kaybetmiştir. Başkanımıza Allah'tan, rahmet kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.

2022- 2024 yılları arası CHP Nizip Başkanlığı görevini yürüten Bozfırat, rahatsızlığı nedeniyle 65 yaşında hayatını kaybetti. - GAZİANTEP