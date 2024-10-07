Nizip Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Projesi - Son Dakika
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Nizip Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Projesi

Nizip Belediyesi\'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Projesi

Sosyal belediyecilik anlayışıyla Nizip Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' paketi ile yeni çocuk sahibi olan ailelere bebek bakım ürünleri hediye ediyor. Belediye Başkanı Ali Doğan, projeyle ailelerin mutluluğunu paylaşarak çocuk sahibi olmanın heyecanına ortak olduklarını belirtti.

07.10.2024 09:46  Güncelleme: 09:48
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Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Nizip Belediyesi, 'Hoş Geldin Bebek' paketiyle yeni çocuk sahibi olan çiftlerin mutluluğuna ortak oluyor.

Proje kapsamında başvuru yapan aileleri ziyaret eden Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ailelere içinde bebek bakım ürünleri olan çantayı hediye etti. Ziyaret ve hediye paketlerinden duydukları memnuniyeti dile getiren aileler, Belediye Başkanı Ali Doğan'a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Doğan ise vatandaşların yaşamına dokunacak projeler üretmeye devam edeceklerini söyledi. Nizip'te yaşayan ve yeni bebek sahibi olan tüm çiftlerin Nizip Belediyesi'nin resmi internet sitesinden başvuru yapabileceğini ifade eden Doğan, "Hoş Geldin Bebek projesi kapsamında hazırlanan çantalarda yeni doğan bebeğin ihtiyaç duyacağı malzemeler bulunmaktadır. Buradaki amacımız çocuk sahibi olma heyecanını yaşayan anne-babalara destek olmak ve yanlarında olduğumuzu göstermektir. İlk hediyelerini teslim ettiğimiz bebeklerimize sağlıklı bir ömür diliyor, anne, babaları tebrik ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi'nden Yeni Doğan Bebekler İçin Destek Projesi - Son Dakika

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