Nizip Belediyesi Ramazan İçin İftar Çadırları Kurdu - Son Dakika
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Nizip Belediyesi Ramazan İçin İftar Çadırları Kurdu

Nizip Belediyesi Ramazan İçin İftar Çadırları Kurdu

Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini yaşamak amacıyla iki farklı noktada iftar çadırları kurarak vatandaşlarla bu özel anı paylaşıyor. Başkan Ali Doğan, herkesi iftar sofralarında buluşmaya davet etti.

10.03.2025 13:14  Güncelleme: 13:16
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Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe halkıyla birlikte yaşamak amacıyla 2 farklı noktada iftar çadırları kurdu.

Nizip Belediyesi, Ramazan ayının manevi atmosferini ilçe halkıyla birlikte yaşamak amacıyla Şahinbey Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı olmak üzere iki farklı noktada iftar çadırları kurdu. Her gün yüzlerce vatandaş, bu çadırlarda bir araya gelerek oruçlarını birlikte açmanın huzurunu yaşıyor.

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, Ramazan ayının bereketini ve paylaşma duygusunu ilçe sakinleriyle birlikte yaşamak istediklerini belirterek, "Ramazan ayının manevi atmosferini ilçemizin iki farklı noktasında kurduğumuz iftar çadırlarında vatandaşlarımızla paylaşıyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde hep birlikte soframızı kuruyoruz. Bu mübarek günlerde, hayırseverliğin ve kardeşliğin gücünü daha güçlü hissediyoruz" dedi.

Başkan Ali Doğan, iftar sofralarına tüm Nizip halkını davet ederek, "İftar sofralarımızda buluşmak, Ramazan'ın anlamını hep birlikte yaşamak için sizleri de bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Nizip Belediyesi, iftar çadırlarının yanı sıra ihtiyaç sahibi ailelere de Ramazan boyunca gıda yardımı yaparak destek oluyor. Belediyenin Ramazan boyunca sürdürdüğü bu hizmetler, ilçe halkı tarafından büyük takdirle karşılanıyor.

Vatandaşlar, belediyenin bu anlamlı hizmeti sayesinde Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşadıklarını ifade etti. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nizip Belediyesi Ramazan İçin İftar Çadırları Kurdu - Son Dakika

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