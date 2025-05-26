Nizip\'te Yeni Oyun Parkları Çocukları Sevindiriyor

Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, mahalle ziyaretlerinde vatandaşlara verdiği sözleri bir bir yerine getirmeye devam ediyor.

Gülkaya, Bozalioğlu ve Kale mahallelerinde yaşayan çocukların oyun parkı taleplerine kayıtsız kalmayan Başkan Doğan, bu mahallelere modern ve güvenli oyun gruplarının kazandırılmasını sağladı.

Belediye ekiplerinin özenli çalışmaları sonucunda kurulan yeni oyun alanları, kısa sürede mahallelerin en canlı noktaları haline geldi. Çocukların güvenle oynayabileceği, neşeyle vakit geçirebileceği alanlar ailelerin de yüzünü güldürdü.

Başkan Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Söz verdik, yerine getirdik. Kırsal, Gülkaya, Bozalioğlu ve Kale mahallelerimizdeki çocuklarımızın oyun parkı hayalini gerçeğe dönüştürdük. Artık bu mahallelerimiz daha eğlenceli, daha canlı.

Çocuklarımız gönüllerince oynasın, kahkahaları sokaklara yayılsın istiyoruz. Onların mutluluğu bizim en büyük motivasyonumuz. Nizip'in her köşesine hizmet götürmeye kararlıyız" diye konuştu.

Yeni kurulan oyun grupları yalnızca çocukların fiziksel aktivitelerine imkan sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda sosyal etkileşimlerini artırarak mahalle kültürünün gelişmesine de katkı sağlıyor. - GAZİANTEP