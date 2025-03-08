Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar İçin Bir Rol Model - Son Dakika
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Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar İçin Bir Rol Model

Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar İçin Bir Rol Model

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Nüket Alevli Ersoy'un eğitimdeki başarıları kutlanıyor.

08.03.2025 12:17
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, ömrünü eğitime ve kadınlara adamış bir Cumhuriyet Çınarı olan Nüket Alevli Ersoy'un başarı hikayesi kadınlara rol model oluyor. Yaşamını eğitime adayan Ersoy mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Gaziantep Kolej Vakfı bünyesindeki eğitim kurumlarıyla da eğitim alanında önemli ilklere imza atmaya devam ediyor.

Gaziantep'te modern anlamdaki ilk tekstil fabrikası olan Veliç'in kurucusu Cemil Alevli'nin kızı olan Nüket Alevli Ersoy, Robert Koleji'den mezun olduktan sonra tüm hayatını toplumun gelişimine harcadı. Toplumu olumlu yönde dönüştürmenin, dolayısıyla kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasının tek yolunun eğitim olduğunu biliyordu. Toplumun yarısını oluşturan kadınları geri bırakarak gelişimin sağlanamayacağı bilinci ile özellikle de kız çocuklarının okuması, hayatın her alanında etkin görevler alması için önemli projelere imza attı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü, dünyanın birçok ülkesinde kadınların eşitlik, adalet ve kadın hakları için mücadelesini hatırlatmak ve farkındalık oluşturmak için kutlanmaktadır. Kadınların haklarına sahip çıkması ve mücadele etmesinin yolu bilinçlenmekten geçmektedir. Yani eğitimden. Anadolu'nun öncü kadını Nüket Alevli Ersoy'un kurucusu olduğu Gaziantep Kolej Vakfı Okulları bugün 61. yılını kutluyor. Gaziantep Kolej Vakfı ile 61 yıl önce yakılan eğitim meşalesi sadece Gaziantep'i değil tüm Anadolu'yu aydınlatmaya devam ediyor. Standartların üzerinde, yabancı dil ağırlıklı olarak eğitim veren Gaziantep Kolej Vakfı'nın binlerce mezunu Gaziantep'in ülke kalkınmasındaki lokomotif kentlerden birisi haline gelmesinde büyük rol oynamıştır.

Ekonomi, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlara imza attı

Nüket Alevli Ersoy'un kadına ve topluma yönelik başarıları sadece Gaziantep Kolej Vakfı Okulları ile sınırlı değildir. O, şehrin ileri gelenlerinin eşlerinin üye olduğu Yardımseverler Derneği başkanlığına seçildiğinde henüz 28 yaşındaydı. Evinde genç hanımlara pasta yapmayı öğreterek, geliri derneğe kalmak üzere gençlerin gidip oturabileceği Gaziantep'in ilk modern pastanesi olan "Kara Kedi"yi açtı. Başkanlığı döneminde Gaziantep'in sosyal ve kültürel hayatının gelişimi için önemli etkinliklere imza attı. Elde edilen gelirle yüzlerce öğrenciye burs verdi.

Gaziantep Kolej Vakfı Okulları fikrinin Anadolu'yu aydınlatacak bir eğitim kurumuna dönüşmesini çok büyük emek ve fedakarlık örneği göstererek Gaziantep'e değerli bir eğitim kurumu kazandıran Nüket Alevli Ersoy, Kolej'de Kadınlar Kolu Başkanlığı ve uzun yıllar gönüllü olarak İngilizce öğretmenliği yaptı. Halen Gaziantep Kolej Vakfı Okulları'nda mütevelli ve yönetim kurulu başkanlığı görevlerini başarı ile yürüten Nüket Alevli Ersoy, başarıları ile tüm Anadolu kadınlarına rol model oldu.

Bir kenar semtte bulunan 1800 mevcutlu Hürriyet İlkokulundaki öğrencilere diş taraması yaptırdı. 8 Diş hekimi 3 ay süreyle öğrencilerin çürük dişlerini tedavi etti. 2010 yılında Nüket Alevli Ersoy Sağlık Ocağı'nı yaptırdı.

Sadece ömrünü değil servetini de eğitim için harcayarak topluma hizmet eden Nüket Alevli Ersoy, kadınların daha iyi yaşam şartlarına kavuşması, eşitlik, adalet ve toplumsal kalkınma için Cumhuriyetin 100 yılına damga vuracak projeleri ve başarıları ile her türlü takdiri hak ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Nüket Alevli Ersoy: Kadınlar İçin Bir Rol Model - Son Dakika

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