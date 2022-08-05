14. Nurhak Kültür Şenlikleri "Belediye Sınırlarının Değiştirilmesi, Maden ve Hes'lere Hayır" Temasıyla Düzenlenecek - Son Dakika
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14. Nurhak Kültür Şenlikleri "Belediye Sınırlarının Değiştirilmesi, Maden ve Hes'lere Hayır" Temasıyla Düzenlenecek

05.08.2022 15:51
14. Nurhak Kültür Şenlikleri "Belediye Sınırlarının Değiştirilmesi, Maden ve Hes'lere Hayır" Temasıyla Düzenlenecek

Nurhak Kültür Şenlikleri, bu yıl "maden, HES ve Nurhak'ın sınırlarının değiştirilmesine hayır" temasıyla düzenlenecek. Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, "Nurhak’ın birçok noktasında maden ocakları için ruhsatlar verilmektedir. En acısı da son yıllarda yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından Nurhak’ın sınırlarını değiştirme olayıdır" diyerek duyarlı tüm kesimleri şenliklere davet etti.

Nurhak Kültür Şenlikleri, bu yıl "maden, HES ve Nurhak'ın sınırlarının değiştirilmesine hayır" temasıyla düzenlenecek. Belediye Başkanı İlhami Bozan, "Nurhak'ın birçok noktasında maden ocakları için ruhsatlar verilmektedir. En acısı da son yıllarda yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından Nurhak'ın sınırlarını değiştirme olayıdır" diyerek duyarlı tüm kesimleri şenliklere davet etti.

14'üncü Nurhak Kültür Şenlikleri, 12-13 Ağustos'ta düzenlenecek. CHP'li Nurhak Belediye Başkanı İlhami Bozan, festivalle Kahramanmaraş Valiliği ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından Nurhak Ayranpınar'da yapılmak istenen HES için Nurhak'ın sınırlarının değiştirilerek MHP'li Cağlayancerit Belediyesi'nin sınırlarına dahil edilmesini gündeme getirmek istediğini belirtti.

İlhami Bozan, Nurhak'ın birçok noktasına maden ocakları için bölge halkına sorulmadan ruhsat verildiğini de hatırlatarak, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Nurhak'ın birçok noktasında maden ocakları için ruhsatlar verilmektedir. Bu ruhsatlar verilirken yerel yönetim olan Nurhak Belediyesi'ne ve Nurhak halkına herhangi bir görüş sorulmamaktadır. Aynı zamanda Nurhak'ta bir tane hidroelektrik santral bulunmaktadır. İkinci ve üçüncüsü için de hukuksuz bir şekilde ruhsatlar verilmektedir. Tüm bunlara karşı bizler gereken tepkileri bulunduğumuz noktalardan göstermekteyiz. En acısı da son yıllarda yaşamış olduğumuz Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanmaraş Valiliği tarafından Nurhak'ın sınırlarını değiştirme olayıdır. Tüm bu olumsuzluklara karşı bu yıl 13 Ağustos'ta düzenleyeceğimiz Nurhak Kültür Şenlikleri'nin ana teması sınırlarımızın değiştirilmesine, HES'lere ve madenlere hayırdır. Siz değerli dostları da bu haklı mücadelemizde bizlere katkı sunmak amacıyla Nurhak'a bekliyorum."

14'üncü Nurhak Kültür Şenlikleri 12-13 Ağustos'ta Nurhak Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak. Birçok sanatçı şenlikte sahne alacak.

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Kaynak: ANKA

Kahramanmaraş, İlhami Bozan, HES, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 14. Nurhak Kültür Şenlikleri 'Belediye Sınırlarının Değiştirilmesi, Maden ve Hes'lere Hayır' Temasıyla Düzenlenecek - Son Dakika

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