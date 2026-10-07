Nuri Arslan, 13 yıllık Nazilli Ticaret Odası başkanlığını yeni başkana devretti

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Başkanı Nuri Arslan, geçtiğimiz hafta sonu yapılan seçimlerde görevini yeni başkana devretti. 13 yıl görev yaptığı Oda Başkanlığından ayrılan Başkan Arslan, teşekkür ve veda mesajı yayımladı.

Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu eski Başkanı Nuri Arslan, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi: "13 yıl boyunca büyük bir onur ve sorumlulukla Nazilli Ticaret Odası Başkanı olarak görev yaptığım süre içerisinde, üyelerimize ve sorumluluk sahamızdaki ilçelerimize hizmet etmek için çalışma arkadaşlarımla birlikte büyük bir gayret gösterdik. Görev süremiz boyunca yalnızca bugünü değil, yarını da düşünerek; üyelerimizin ihtiyaçlarını önceleyen, sorumluluk sahamızın gelişimine katkı sağlayacak kalıcı eserler ve projeler bırakmak için çalıştık. Her zaman odamızın ve sorumluluk sahamızın menfaatlerini ön planda tuttuk. Görev sürem boyunca Nazilli Ticaret Odası sorumluluk sahamıza sundukları katkı ve destekleri için Aydın milletvekillerimize, bizlerden desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu'na, birlikte çalışma fırsatı bulduğumuz mülki amirlerimize, belediye başkanlarımıza, kamu kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcilerine, sivil toplum kuruluşlarımıza ve meslek kuruluşlarımıza şahsım ve çalışma arkadaşlarım adına şükranlarımı sunuyorum. Bu süreçte birlikte görev yaptığımız komitelerimize, Meclis ve Yönetim Kurulu üyelerimize, oda personelimize ve tüm çalışma arkadaşlarımıza; emekleri, fedakarlıkları ve katkıları için gönülden teşekkür ediyorum. Bu yoğun çalışma döneminde her zaman yanımda olan, anlayışları, sabırları ve destekleriyle bana güç veren değerli eşime ve aileme ayrıca yürekten teşekkür ediyorum. Seçim sürecinde yanımızda olan, desteğini ve güvenini hissettiren herkese; sandığa gelerek iradesini ortaya koyan tüm üyelerimize, tercihi ne olursa olsun, odamıza gösterdikleri ilgi ve duyarlılık için ayrıca teşekkür ediyorum. Üyelerimizin teveccühüyle, bundan sonraki dönemde Nazilli Ticaret Odası Meclis Üyesi olarak odamıza ve sorumluluk sahamıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tecrübemiz ve birikimimizle üyelerimizin yararına olacak her çalışmaya katkı sunmayı sürdüreceğiz. Hizmet bir bayrak yarışıdır. Bu dönemde sorumluluk üstlenecek yeni arkadaşlarımıza başarılar diliyor, odamız ve sorumluluk sahamız adına gerçekleştirecekleri çalışmalarda kolaylıklar temenni ediyorum. Görevler değişir; ancak memleketimize ve odamıza hizmet etme sorumluluğumuz devam eder. Bugüne kadar bana ve çalışma arkadaşlarıma duyduğunuz güven, verdiğiniz destek ve gösterdiğiniz teveccüh için her birinize yürekten teşekkür ediyorum"