Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yangın çıkan pres fabrikasını ziyaret etti

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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Teksan Sanayi Sitesi'nde yangın çıkan pres fabrikasını ziyaret etti, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, 75'inci Yıl mahallesinde bulunan Teksan Sanayi Sitesi'nde dün akşam saatlerinde çıkan yangınlarda büyük hasar gören pres fabrikasını ziyaret etti. Fabrika sahibi Merih Uçmazbaş ile bir araya gelen Başkan Kurt, Uçmazbaş'tan olayla ilgili bilgi aldı.

Yangın sırasında fabrikada kimsenin bulunmamasının, can kaybı ve yaralanmaya engel olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Can kaybı ve yaralanan kimsenin olmayışı sevindirici. Merih Uçmazbaş'a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah daha büyük acılar göstermesin" dedi.

Merih Uçmazbaş ise Başkan Kurt'a ziyaretinden dolayı teşekkür etti. - ESKİŞEHİR