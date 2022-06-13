Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu

13.06.2022 14:25
Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk merkezlerinde kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Emek Mahallesi'nde bulunan Amigo Orhan Halk Merkezi'nde kadınlarla buluşan Başkan Kurt, sorun ve talepleri dinledi. Notlar alan Başkan Kurt, “Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı” için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, halk merkezlerinde kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Emek Mahallesi'nde bulunan Amigo Orhan Halk Merkezi'nde kadınlarla buluşan Başkan Kurt, sorun ve talepleri dinledi. Notlar alan Başkan Kurt, "Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı" için çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Bir süredir alan çalışmalarıyla ve halk merkezlerinde gerçekleştirilen buluşmalarla vatandaşlarla bir araya gelen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, sorun ve talepleri dinleyerek notlar alıyor. Daha önce Hüsamettin Cindoruk, Ayşe Tuğba Arslan, Türkan Saylan, Selami Vardar, Gündoğdu, Aydın Arat ve Karapınar Halk Merkezlerinde kadınlarla bir araya gelen Başkan Kurt, son olarak Emek Mahallesi'nde bulunan Amigo Orhan Halk Merkezi'nde kadınlarla buluştu.

KADINLARI DİNLEDİ, NOTLAR ALDI

Amigo Orhan Halk Merkezi'ndeki atölyelere katılan kursiyerler ve mahalle sakinlerinin yer aldığı buluşmada Başkan Kurt, kadınlarla bir süre sohbet etti. Kadınların sorunlarını, talep ve dileklerini dinleyen Başkan Kurt, notlar alarak ilgili müdürlüklere yönlendireceğini söyledi. Başkan Kurt, kadınlara Odunpazarı'nda ve Emek Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri çalışmaları anlattı.

"KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE GÜVENLE DURAN KADINLARIN SAYISININ ARTMASINI İSTİYORUZ"

Odunpazarı'nda kadınlar boş zamanlarını kaliteli geçirsin, yeni şeyler öğrensin ve aile bütçelerine katkıda bulunsun diye halk merkezleri açtıklarını kaydeden Başkan Kurt, şunları söyledi:

"Odunpazarı'nda ekonomik bağımsızlığını kazanan, kendi ayakları üzerinde güvenle durabilen kadınların sayısının artmasını istiyoruz. Bunun içinde halk merkezleri açıyor, bu halk merkezlerinde atölyeler düzenliyoruz. Yeni şeyler öğrenin, üretin ve ürettiklerinizi de ekonomiye kazandırın diye çalışıyoruz. Odunpazarı'nda Kadınları ve Çocukları Mutlu Bir Odunpazarı için çalışmayı sürdüreceğiz. Alan çalışmalarında da halk merkezlerinde gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda da sorun ortak. Eriyen maaşlar, alım gücünün düşmesi, enflasyon, ekonomik kriz, hayat pahalılığı ve sonucunda da ödenemeyen faturalar. Biz de sizlerin bu sorunlarınıza bir nebze olsun destek olmak istiyoruz. Türkiye'nin yönetilememe sorunu var ve biz bu sorunu, ele ele verip birlikte aşacağız. Sorunu çözecek olan da yoksullukla boğuşan halk olacak ve cevabını sandıkta verecektir."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Odunpazarı Belediye Başkanı Kurt, Amigo Orhan Halk Merkezi'nde Kadınlarla Buluştu - Son Dakika

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