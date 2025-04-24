Odunpazarı Belediyesi Kaçak Yapılarla Mücadeleye Devam Ediyor

Odunpazarı Belediyesi, kent estetiğini koruma ve planlı kentleşmeyi sağlama hedefi doğrultusunda kaçak yapılarla mücadelesini sürdürüyor.

Vatandaşlardan gelen yoğun şikayetler üzerine Türkmentokat Mahallesi'nde Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından denetim gerçekleştirildi. Denetimler sonucunda kaçak olduğu tespit edilen yapılar yıkım sürecine alındı. Belediye ekipleri, yasa ve yönetmeliklere aykırı şekilde inşa edilen yapıların tespitini titizlikle yürütürken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise belirlenen bu yapıların yıkımını güvenli ve kontrollü bir şekilde gerçekleştiriyor.

Odunpazarı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların şehir planına uygun yapılaşmaya özen göstermeleri gerektiğini vurgularken, kaçak yapılarla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini ifade etti.

Kent yaşamının sağlıklı ve güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmalarını aralıksız sürdüren Odunpazarı Belediyesi, halkın huzuru ve kamu yararı doğrultusunda görevini titizlikle yerine getirmeye devam ediyor. - ESKİŞEHİR