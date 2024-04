Odunpazarı Belediyesi Kreşlerinden Sokak Hayvanlarına Ziyaret

Yerel

Odunpazarı Belediyesi kreşlerinde eğitim gören minikler, sokak hayvanlarına dikkat çekmek için Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Odunpazarı Belediyesi'nin örnek uygulaması Odunpazarı Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, çocuklara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü'nde' öğrencileri ağırladı. Odunpazarı Belediyesi'ne bağlı kreşlerde eğitim gören öğrenciler ve öğretmenleri, bu anlamlı günde Odunpazarı Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezi gezen öğrenciler, yavru kedi ve köpeklere yoğun ilgi gösterirken öğretmenler hijyenik ve profesyonel bakım için görevlilere teşekkür etti.

"Her zaman can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz"

Öğrencilerin Sahipsiz Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaretinden memnuniyet duyduklarını ifade eden yetkililer, "Odunpazarı Belediyesi olarak can dostlarımızın her zaman yanındayız. Başkanımız Kazım Kurt'un öncülüğünde üretken ve sosyal belediyecilik anlayışıyla senede 1 gün değil her zaman can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Başkan Kurt'un talimatı ile Merkezimizi genişleterek, yerden ısıtma sistemi kurduk. Can dostlarımız artık kış aylarını daha rahat geçiriyor. Ziyaretleri için bütün öğretmen ve öğrencilere can dostlarımız adına teşekkür ederiz. Tüm öğrencilerimizi rehabilitasyon merkezimize bekliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR