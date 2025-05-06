Odunpazarı Belediyesi\'nin Sunuculuk Atölyesi Mezuniyet Töreni Gerçekleştirildi

Odunpazarı Belediyesi'nin kültür sanat alanındaki örnek çalışmalarından biri olan Sunuculuk Atölyesi, yaklaşık 6 ay süren yoğun ve özverili bir eğitim dönemini başarıyla tamamlayarak mezuniyet coşkusu yaşadı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren atölye, mezuniyet törenini Aladdin Park'ta gerçekleştirdi. Duygu dolu anlara sahne olan törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, atölye üyeleri ve aileleri katıldı. Mezuniyet töreninin sunuculuğunu, atölye üyelerinden Naciye Ulusoy ve Pınar Türkyılmaz Engin üstlendi. Törenin açılış konuşmasını ise atölyenin eğitmeni Serpil Vurucu yaptı. Vurucu, 6 ay boyunca fedakarlıkla süren ders sürecini anlatarak, özellikle ailelere teşekkür etti. "Bu yolculuk sadece bir eğitim değil, bir tanıklık süreciydi" diyen Vurucu, katılımcıların azmi ve samimiyetine vurgu yaparak, "Sizlerle birlikte her derste büyüdük. Belki bir öğretmen olarak değil ama bir yol arkadaşı olarak yanınızda oldum. Şimdi başka sahneler, başka mikrofonlar sizi bekliyor. Yolunuz açık olsun" ifadelerine yer verdi.

"Sunuculuk Atölyesi, sosyal belediyecilik çalışmalarının en güzel örneklerinden biri"

Törende konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Sunuculuk Atölyesi'nin başarısını ve katılımcıların gösterdiği çabayı takdir etti. Bazı mezunların İstanbul'da mesleki hayata adım atacak olmasının gurur verici olduğunu belirten Kurt, atölyenin sunduğu katkıya dikkat çekerek, "Odunpazarı Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliğin gereği olarak kültür ve eğitim alanında atölyeler düzenliyoruz. Amacımız, refah ve kültür düzeyi yüksek bireylerle kentleşmek. Bu atölye, bu vizyonun en güzel örneklerinden biri" dedi. Konuşmaların ardından, Başkan Kazım Kurt mezunlara katılımcı belgeleri ile bu yıl ilk defa hazırlanan Sunuculuk Atölyesi Yıllığını takdim etti. Atölye üyeleri de Başkan Kurt'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek anlamlı hediyeler sundu. - ESKİŞEHİR