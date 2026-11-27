Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vezneleri, 2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri dolayısıyla hafta sonu hizmet verecek.

Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksiti ile Katı Atık Ücreti'nin 5'inci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü olduğunu vurgulayan yetkililer; 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki veznelerin açık olacağını bildirdi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. Ödemelerini online olarak gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ise belediyenin internet sitesi üzerinden işlemlerini yapabileceği belirtildi.