Odunpazarı Belediyesi vezneleri vergi ödemeleri için 28-29 Kasım'da açık olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Odunpazarı Belediyesi vezneleri, 2026 Emlak, Çevre Temizlik ve İlan-Reklam vergilerinin ikinci taksiti için 28-29 Kasım'da 09.00-16.00 arasında açık olacak. Son ödeme 30 Kasım 2026 Pazartesi; vatandaşlar Ana Hizmet Binası'ndaki veznelerden veya online ödeme yapabilecek.
Eskişehir'de Odunpazarı Belediyesi Gelirler Müdürlüğü vezneleri, 2026 yılı Emlak, Çevre Temizlik ile İlan ve Reklam vergilerinin ikinci taksit ödemeleri dolayısıyla hafta sonu hizmet verecek.
Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi ve İlan ve Reklam Vergisi'nin ikinci taksiti ile Katı Atık Ücreti'nin 5'inci taksitini ödemek isteyen vatandaşlar, hafta sonu 09.00-16.00 saatleri arasında vezneleri kullanabilecek. Son ödeme tarihinin 30 Kasım 2026 Pazartesi günü olduğunu vurgulayan yetkililer; 28 Kasım Cumartesi ve 29 Kasım Pazar günleri 09.00-16.00 saatleri arasında Odunpazarı Belediyesi Ana Hizmet Binası'ndaki veznelerin açık olacağını bildirdi. Yetkililer, belirtilen saatler arasında vatandaşların ödemelerini yapabileceğini kaydetti. Ödemelerini online olarak gerçekleştirmek isteyen vatandaşların ise belediyenin internet sitesi üzerinden işlemlerini yapabileceği belirtildi.
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