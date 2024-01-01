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Odunpazarı Belediyesi, yılbaşında çalışanlara ikramda bulundu - Son Dakika
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Odunpazarı Belediyesi, yılbaşında çalışanlara ikramda bulundu

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşında görevde olan çalışanları unutmadı. Belediye Aşevi, kolluk kuvvetleri, sağlık personeli, taksi durakları ve petrol istasyonlarında çalışanlara çeşitli ikramlarda bulundu. Başkan Kurt'un selam ve yeni yıl dilekleri de iletilerek, çalışanlara iyi mesailer dileyen aşevi yetkilileri, emekçilere teşekkür ederek herkese iyi yıllar diledi.

Odunpazarı Belediyesi, yılbaşında çalışanlara ikramda bulundu
01.01.2024 - 14:04,  Güncelleme: 14:06
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Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, yılbaşında mesaide olan çalışanları unutmadı.

Odunpazarı Belediyesi Aşevi, yılbaşında dışarıda çalışan kolluk kuvvetlerine, sağlık personellerine, taksi duraklarında ve petrol istasyonlarında çalışanlara bir dizi ikramda bulundu. Önceki gün ihtiyaç sahibi vatandaşlara yemek ve yılbaşı paketi dağıtan Odunpazarı Belediyesi Aşevi'nin mesaisi yeni yıl akşam saatlerinde de devam etti. Odunpazarı Belediyesi yılbaşı nedeniyle görev başında olan emekçileri unutmadı. Kolluk kuvvetlerinin nöbet tuttuğu noktalara, hastanelere, taksi duraklarına ve petrol istasyonlarına giden aşevi yetkilileri, çalışanlara bir dizi ikramda bulundu. Çalışanlara iyi mesailer dileyen aşevi yetkilileri, Belediye Başkanı Kurt'un selam ve yeni yıl dileklerini de iletti.

Başkan Kurt'a kendilerini unutmadığı için teşekkür eden emekçiler, herkese iyi yıllar diledi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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