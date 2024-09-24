Odunpazarı'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Odunpazarı'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor

Geniş Video İzle

Odunpazarı Belediyesi, ruhsatsız olarak inşa edilmiş lüks villaları yıkmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Kazım Kurt, yasal olmayan yollarla zenginleşmeye izin vermeyeceklerini belirtti.

24.09.2024 15:10  Güncelleme: 15:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Odunpazarı'nda kaçak villalar yıkılıyor

Belediye Başkanı Kazım Kurt:

"Hiç kimse yasal olmayan yollarla zengin olmaya kalkmasın biz buna izin vermeyeceğiz"

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi, Karabayır mevkiinde hazine arazisine ruhsatsız olarak inşa edilen lüks konutların yıkımına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Karabayır Bağları'nda yaptığı incelemeler sonucu İmar Kanunu'na aykırı olarak ruhsatsız olduğu tespit edilen inşaat çalışmalarını mühürleyerek durdurmuştu. 2021 yılının Ekim ayından bu yana kaçak olarak inşa edilen 3 ayrı villa sahibi hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından kaçak yapı zaptı tutularak, söz konusu inşaat sahipleri hakkında mühür bozma suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu. Kaçak olarak hazine arazisi üzerine inşa edilen ve haklarında yasal işlem uygulanan bu yapılardan biri, geçtiğimiz günlerde Odupazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Söz konusu villalardan bir tanesi daha Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Karabayır'daki kaçak villaların yıkımı ile ilgili 2'inci aşamaya geçiyoruz. Bildiğiniz gibi o bölgede hazine arazisi üzerine yapılmış üç kaçak yapı vardı. Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli tespitleri yaptıktan sonra yıkımla ilgili hukuki süreci başlattık, encümen kararı aldık ilgililer ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme bizim encümen kararımız ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen inşaat devam etti. Bunun üzerine mühür bozmaktan şikayetlerimizi yaptık. O dava da sonuçlandı fakat verilen ceza paraya çevrilip ertelendiği için bu ceza inşaat sahiplerini korkutmadı ve caydırıcı olmadı. Bu nedenle biz yeniden bir karar alıp yıkım için işleme başlayınca bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı. En son bizim tarafımızdan kamuoyuna duyurularak bu işi kimin engellemeye çalıştığını sormamız üzerine bir kamuoyu oluştu" dedi.

"Belediyenin bir ihmali ve göz yumması söz konusu değildir"

Kamuoyu oluşmasının ardından baskı unsuru ortaya çıktığını ve yeni bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmadığını belirten Başkan Kurt, şunları söyledi:

"İdare Mahkemesi buranın yıkımına karar verdi ve biz de yıkımı uyguladık. Odunpazarı Belediyesi'nin bir ihmali ve göz yumması söz konusu değildir. Tersine ilgili yetkili diğer kamu kurumlarıyla yapmış olduğumuz mücadele sonucunda bu durum ortaya çıkmıştır. Bu yıkımlar devam edecektir. Kaçak yapılara Odunpazarı Belediyesi'nin izin verme şansı yoktur ve söz konusu değildir. Hiç kimse yasal olmayan yollarla zengin olmaya kalkmasın biz buna izin vermeyeceğiz."

Odunpazarı\'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor
Kaynak: İHA

Odunpazarı Belediyesi, Kazım Kurt, Odunpazarı, Politika, Belediye, 3-sayfa, Çevre, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Odunpazarı'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:10 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı
14:41 Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar Koruma altındaki 45 arı kuşunu tüfekle avladılar
12:56 ABD’deyken İmamoğlu’na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar CHP lideri Özel açıkladı ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı
12:39 Hizbullah’tan İsrail’e misilleme Belediye binasını vurdular Hizbullah'tan İsrail'e misilleme! Belediye binasını vurdular
00:25 Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti Kendi kendine düğün yapan fenomen Kübra ardında bir mektup bırakıp intihar etti
23:19 İbre aileye de dönebilir Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici İbre aileye de dönebilir! Polis katilinin sosyal medya paylaşımları dehşet verici
23:18 Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm Cani kocadan kan donduran itiraf: Ben eşimi boğarak öldürdüm
23:09 Portekiz’de Türk resitali Bizim Çocuklar yine sahnede Portekiz'de Türk resitali! Bizim Çocuklar yine sahnede
22:50 Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu Aziz Yıldırım, sessizliğini bozdu
22:35 Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı Ekipler cinayet ihtimali üzerinde duruyor! Yangın çıkan eve giren ekipler korkunç manzarayla karşılaştı
22:18 Bileği bükülmüyor Göztepe, Kayserispor’u 3-0 mağlup etti Bileği bükülmüyor! Göztepe, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti
22:05 Yine kazanamadılar Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı Yine kazanamadılar! Trabzonspor, Gaziantep FK ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı
21:42 Şimdiden belli oldu İşte Victor Osimhen’in Galatasaray’dan sonraki adresi Şimdiden belli oldu! İşte Victor Osimhen'in Galatasaray'dan sonraki adresi
21:41 Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış Polis memurunun katili hakimliğe götürülürken de rahat durmamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 16:05:12. #1.11#
SON DAKİKA: Odunpazarı'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement