Odunpazarı\'nda Kaçak Villalara Yıkım Devam Ediyor

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Odunpazarı'nda kaçak villalar yıkılıyor

Belediye Başkanı Kazım Kurt:

"Hiç kimse yasal olmayan yollarla zengin olmaya kalkmasın biz buna izin vermeyeceğiz"

ESKİŞEHİR - Odunpazarı Belediyesi, Karabayır mevkiinde hazine arazisine ruhsatsız olarak inşa edilen lüks konutların yıkımına devam ediyor.

Odunpazarı Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü Karabayır Bağları'nda yaptığı incelemeler sonucu İmar Kanunu'na aykırı olarak ruhsatsız olduğu tespit edilen inşaat çalışmalarını mühürleyerek durdurmuştu. 2021 yılının Ekim ayından bu yana kaçak olarak inşa edilen 3 ayrı villa sahibi hakkında Odunpazarı Belediyesi tarafından kaçak yapı zaptı tutularak, söz konusu inşaat sahipleri hakkında mühür bozma suçundan suç duyurusunda bulunulmuştu. Kaçak olarak hazine arazisi üzerine inşa edilen ve haklarında yasal işlem uygulanan bu yapılardan biri, geçtiğimiz günlerde Odupazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı. Söz konusu villalardan bir tanesi daha Odunpazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yıkıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, "Karabayır'daki kaçak villaların yıkımı ile ilgili 2'inci aşamaya geçiyoruz. Bildiğiniz gibi o bölgede hazine arazisi üzerine yapılmış üç kaçak yapı vardı. Odunpazarı Belediyesi olarak gerekli tespitleri yaptıktan sonra yıkımla ilgili hukuki süreci başlattık, encümen kararı aldık ilgililer ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme bizim encümen kararımız ile ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Yürütmeyi durdurma kararı verilmesine rağmen inşaat devam etti. Bunun üzerine mühür bozmaktan şikayetlerimizi yaptık. O dava da sonuçlandı fakat verilen ceza paraya çevrilip ertelendiği için bu ceza inşaat sahiplerini korkutmadı ve caydırıcı olmadı. Bu nedenle biz yeniden bir karar alıp yıkım için işleme başlayınca bir yürütmeyi durdurma kararı daha çıktı. En son bizim tarafımızdan kamuoyuna duyurularak bu işi kimin engellemeye çalıştığını sormamız üzerine bir kamuoyu oluştu" dedi.

"Belediyenin bir ihmali ve göz yumması söz konusu değildir"

Kamuoyu oluşmasının ardından baskı unsuru ortaya çıktığını ve yeni bir yürütmeyi durdurma kararı çıkmadığını belirten Başkan Kurt, şunları söyledi:

"İdare Mahkemesi buranın yıkımına karar verdi ve biz de yıkımı uyguladık. Odunpazarı Belediyesi'nin bir ihmali ve göz yumması söz konusu değildir. Tersine ilgili yetkili diğer kamu kurumlarıyla yapmış olduğumuz mücadele sonucunda bu durum ortaya çıkmıştır. Bu yıkımlar devam edecektir. Kaçak yapılara Odunpazarı Belediyesi'nin izin verme şansı yoktur ve söz konusu değildir. Hiç kimse yasal olmayan yollarla zengin olmaya kalkmasın biz buna izin vermeyeceğiz."