OEDAŞ, Afet Durumunda Operasyonel Faaliyetlerine Devam Edebilmek İçin Yaşam Konteynerleri Aldı

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Elektrik dağıtım şirketi OEDAŞ, deprem başta olmak üzere her türlü olası afette operasyonel faaliyetlerine aralıksız devam edebilmek için Eskişehir'de yaşam konteynerleri aldı. OEDAŞ'ın Sultandere'deki ana ambarında bulunan 20 konteynerde afet durumunda sahada görev alacak çalışanların yaşam ihtiyaçları karşılanacak. Şirket ayrıca afet anında yaşanabilecek elektrik kesintilerine karşı sekiz adet jeneratör ile enerji olmayan bölgelerde aydınlatma sağlayan yedi adet ışık kulesini envanterine kattı. OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, önümüzdeki dönemde Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak'ta da yaşam konteynerleri alacaklarını ve acil durumlarda bu konteynerleri bölge halkının kullanımına sunabileceklerini de söyledi.

Elektrik dağıtım hizmeti sağladığı Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak illeri birinci veya ikinci derece deprem kuşağında olan Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ (OEDAŞ) başta deprem olmak üzere her türlü olası afette operasyonel faaliyetlerini aralıksız sürdürmek üzere Eskişehir'de yaşam konteynerleri aldı. OEDAŞ'ın Eskişehir- Ankara yolu üzerindeki Sultandere Mahallesi'nde bulunan ana ambarında bulunan 20 konteyner ile afet durumunda sahada çalışacak OEDAŞ ekibinin yaşam ihtiyaçları karşılanacak. Bu sayede çalışanlar şehirdeki olası kesintilere daha hızlı bir şekilde müdahale edebilecek.

OEDAŞ bu konteynerlerin yanı sıra afet durumundaki olası kesintilerde şehrin enerji ihtiyacını karşılamak üzere üç adet 100 kVA, dört adet 400 kVA ve bir adet 1.000 kVA orta gerilim elektrik hatlarını besleyen toplam sekiz jeneratör ve enerji olmayan bölgelerde aydınlatma sağlayan yedi adet ışık kulesini envanterine kattı. Konteyner, jeneratör ve ışık kuleleri, OEDAŞ'ın hizmet verdiği diğer illerde yaşanabilecek bir afet durumunda hızla o bölgeye taşınacak. Böylece o ilde de yaşam konteynerleri kurulmuş olsa dahi konteyner ve diğer ekipmanların sayısı artırılmış olacak. Bununla birlikte engebeli ve ormanlık alanlardaki elektrik arızalarının tespiti için kullanılan dronlar da afet bölgesindeki çalışmalarda kullanılacak.

"Afet senaryoları üzerinde çalışıp önlem alıyoruz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, ilki Eskişehir'deki envantere katılan yaşam konteynerlerinin önümüzdeki dönemde Afyonkarahisar, Bilecik, Kütahya ve Uşak için de alınacağını söyledi. Olası bir afet durumunda çalışanlarının can güvenliğini sağlarken operasyonel faaliyetlerine de devam etmek üzere afet senaryoları üzerinde çalıştıklarını ifade eden Yalçın şöyle devam etti;

"Özellikle büyük bir depremde yıkılan direkler dolayısıyla kesintiler yaşanabilir veya bazı bölgelerde güvenliği sağlamak adına kesinti yapılması gerekebilir. İşte bu anlarda OEDAŞ olarak bölge halkının yanında olmak, faaliyetlerimizi aralıksız sürdürmek için önlemlerimizi alıyoruz. Çalışanlarımızın ihtiyacı olmadığı zaman bu konteynerleri vatandaşların kullanımına da sunabiliriz. Diğer taraftan çalışanlarımıza afetlere yönelik eğitimler düzenleme ve acil durum tatbikatları yapmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 1048 çalışanımız, toplam 82 saat süren 41 adet acil durum tatbikatına katıldı. Mevzuat gereği çalışanlarımızın yüzde 10'unun ilk yardımcı sertifikası olması yeterliyken şirketimizde bu oran yüzde 70 seviyesinde. Umuyoruz bölgemiz ve ülkemiz böylesine yıkıcı afetleri bir daha yaşamaz. Ancak biz her koşula hazırlıklı olmak durumundayız." - ESKİŞEHİR