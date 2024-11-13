OEDAŞ\'tan Afet Tatbikatı

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Osmangazi Elektrik Dağıtım A.Ş. (OEDAŞ) personelleri, başta deprem olmak üzere muhtemel afetlere karşı sürdürülen hazırlıklar çerçevesinde hizmet verdikleri 5 ilde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından düzenlenen tatbikatlara katılım sağladı.

Afyonkarahisar, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Uşak'ta elektrik dağıtım hizmeti sağlayan OEDAŞ, muhtemel afetlere karşı hazırlıklarını sürdürüyor. Bu çerçevede; şirket personelleri deprem, yangın ve sel gibi her türlü afete yönelik çeşitli eğitimlere katılım gösteriyor. OEDAŞ ayrıca, Ar-Ge odağında yenilikçi çözümler geliştiriyor.

"Gerçekleştirilen tatbikatlara düzenli olarak katılıyoruz"

12 Kasım Afet Eğitimi Hazırlık Günü dolayısıyla açıklama yapan OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, afetlere yönelik çalışmaları hakkında bilgi verdi. 12 Kasım 1999 tarihinde meydana gelen Gölcük Depremi başta olmak üzere deprem ve afetlerde hayatını kaybedenleri anan Yalçın, deprem kuşağında yer alan Türkiye'de afetlere karşı hazır olmanın hayati önem taşıdığını belirterek, "OEDAŞ olarak hizmet verdiğimiz 5 ilde, AFAD İl Müdürlükleri koordinasyonunda gerçekleştirilen tatbikatlara düzenli olarak katılıyoruz. Bu tatbikatlar, çalışma arkadaşlarımızın afet anında hızlı ve güvenli bir şekilde hareket etme kabiliyetini arttırırken, aynı zamanda kurum ve kuruluşlar arasındaki iletişimi de güçlendiriyor" dedi.

"Operasyonel faaliyetler ile bu sürece katkı sağlayacak bilgi akışının oluşturulmasını hedefliyoruz"

Doğal afetlere karşı elektrik dağıtım şebekesinin dayanıklılığını artırmayı hedefleyen bir Ar-Ge projesi üzerinden çalıştıklarını da söyleyen Yalçın, "OEDAŞ Ar-Ge Departmanımız tarafından geliştirilen ve EPDK'dan onay alan 'Deprem ve Doğal Afet Projesi' ile elektrik dağıtım şebekesinin muhtemel bir deprem durumuna karşı hazırlığının ve ihtiyaçlarının belirlenmesini, deprem anı ve sonraki süreçte yapılacak operasyonel faaliyetler ile bu sürece katkı sağlayacak bilgi akışının oluşturulmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Afet durumunda dahi operasyonlarımızı kesintisiz bir şekilde sürdürme imkanına sahibiz"

OEDAŞ Direktörü Muzaffer Yalçın, konuşmasının devamında OEDAŞ'ın veri güvenliği konusunda da yenilikçi çözümler sunarak muhtemel bir afet durumunda sistemin korunmasına büyük önem verdiğini belirtti. Afet anlarında verilerin korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla 2 konteynerden oluşan Mobil Yedekleme Merkezi kurduklarını dile getiren Yalçın, son olarak şunları söyledi:

"Afet durumunda dahi kritik verilere erişim sağlayarak operasyonlarımızı koordineli ve kesintisiz bir şekilde sürdürme imkanına sahibiz. Yine bu sistem sayesinde tüketici verilerini her türlü afette güvenle korumaya devam edebileceğiz." - ESKİŞEHİR