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OGC Başkanı Avcı güven tazeledi - Son Dakika

OGC Başkanı Avcı güven tazeledi

06.12.2021 09:24
OGC Başkanı Avcı güven tazeledi

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) tek liste ile yapılan olağan genel kurulunda mevcut başkan İsrafil Avcı güven tazeledi.

Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti'nin (OGC) tek liste ile yapılan olağan genel kurulunda mevcut başkan İsrafil Avcı güven tazeledi.

OGC Gökhan Erkmen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen olağan genel kurulda geçmiş dönemle ilgili üyelere bilgilendirme yapıldı, çalışma ve hesap raporu oy birliği ile kabul edildi.

Valilik Basın Müdürü Osman Turunç'un Divan Başkanı, Mustafa Cengiz'in Başkan Yardımcısı, Özcan Bayraktar'ın Katip üye olarak seçildiği kongrede tek listenin katılımıyla mevcut başkan İsrafil Avcı yeniden başkanlığa seçildi.

Başkan İsrafil Avcı geçen dönem yönetim kurulunda görev alan Mehmet Çakmak ile Murat Boz'a yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

İsrafil Avcı başkanlığındaki OGC Yönetim Kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

Yönetim Kurulu Asil Üyeler: İsrafil Avcı, Mustafa Bardak, Muhammed Kırlar, Ali Celal Kaymak, Zeki Kurultak, Menderes Özat, İbrahim Emül

Yönetim Kurulu Yedek Üyeler: Mustafa Cengiz, Özcan Bayraktar, Merdan Kahya, Hacer Karagöz, Erkan Dinç, Kutlamış Göktürk Gürel, Eyüp Yüksel İbicioğlu

Denetim Kurulu Asil Üyeler: Aynur Boz, Mehmet Çıldır, Ahmet Yılmaz

Denetim Kurulu Yedek Üyeler: Fahri Tıraş, Arif Emre Köse, Hatice Altunpak Hazar

Türk Dünyası Gazeteciler Federasyonu Üst Kurul Delegeleri: Bahri Çolpan, Mustafa Düzenli, Ali Çakar, Ertuğrul Doğan

Yüksek İstişare Kurulu: Mehmet Çardak, Hasan Kılıç, İsmail Karadağ, Çağatay Öner, Süleyman Güzel, Fatih Balcılar, İrfan Erdem, Mustafa İpek, Turgay Kaya, Baki Bayram - OSMANİYE

OGC Başkanı Avcı güven tazeledi
OGC Başkanı Avcı güven tazeledi

Mustafa Cengiz, Osmaniye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel OGC Başkanı Avcı güven tazeledi - Son Dakika


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