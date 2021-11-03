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Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi - Son Dakika

Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi

03.11.2021 21:49
Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkan Vekili Dursun Baydar oğlunun nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını gelinine verdi.

Gümüşhane'nin Torul ilçesinde Belediye Başkan Vekili Dursun Baydar oğlunun nikahını kıydıktan sonra aile cüzdanını gelinine verdi.

Torul Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen törende Belediye Başkan Vekili Dursun Baydar oğlu İsmail Baydar ile Selda Can çiftinin nikahını kıydı.

Cübbesini giyip nikahı kıyarak aile cüzdanını bir ömür birlikteliğe evet diyen gelini Selda Can'a teslim eden Baydar, örneğine az rastlanan nikah töreninde zaman zaman heyecanlandığını söyledi.

Kendisi için özel bir gün yaşadığını ifade eden baba Baydar, "Bugün herkese nasip olmayan bir nikah töreninde genç çiftimizin mutluluğuna şahit olduk. Baba olarak hem evladımın mürüvvetini gördüm hem de nikahını kıydım. Büyük sevinç içerisindeyiz. Allah hem bizim evlatlarımıza hem de tüm evlatlara ömür boyu sağlık, huzur ve mutluluk nasip eylesin" dedi. - GÜMÜŞHANE

Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi
Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi

Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Oğlunun nikahını kıydı, aile cüzdanını gelinine verdi - Son Dakika


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