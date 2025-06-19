Öğrenciler 67 Bin Pet Şişeyi Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Öğrenciler 67 Bin Pet Şişeyi Geri Dönüşüme Kazandırdı

Haberin Videosunu İzleyin
19.06.2025 12:37  Güncelleme: 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Öğrenciler 67 Bin Pet Şişeyi Geri Dönüşüme Kazandırdı
Haber Videosu

Ordu'nun Ünye ilçesindeki lise öğrencileri, çevre bilinci ile 67 bin pet şişeyi geri dönüşüme kazandırarak doğayı koruma ve ekonomik kazanım elde etme konusunda önemli bir adım attı.

Ordu'da öğrenciler 67 bin pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri çevre duyarlılığı bilinciyle biriktirdikleri pet şişeleri geri dönüşüme kazandırdı.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca, örnek bir çevre duyarlılığı sergileyerek tam 67 bin adet pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Böylece hem doğa korundu, hem de ekonomik kazanım elde edildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrencilerin duyarlı davranışı çevreye önemli katkı sağladı. Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca çöpe atmak yerine biriktirdikleri plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

"Okulumuzda farkındalık oluşturduk"

Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi onuncu sınıf öğrencisi Duru Deniz Şahin yaptığı açıklamada, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 temasını 'plastik kirliliği ile mücadele' olarak belirledi. Dünya Çevre haftası etkinlikleri kapsamında biz de okul olarak bu çağrıyı bir tema olarak değil, bir sorumluluk ve yaşam biçimi olarak benimsedik. Eğitim öğretim yılının başından beri bu doğrultuda hem birlikte farkındalık oluşturduk, hem de somut adımlar attık. Okulumuzda bu yılın en önemli çevre odaklı gelişimlerinden biri plastik şişelerin rastgele çöpe atılmasının önüne geçmek oldu. Plastik şişelerin çöpe değil, kutuya atılmasını sağladık. Artık okulumuzda bilinçsizce yere veya çöpe atılan tek bir plastik göremezsiniz. Çünkü biz bu alışkanlığı birlikte dönüştürdük. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz biz Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Topladığımız bu atıkları Ünye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri okulumuzdan alarak tesise ulaştırdı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler daha sonra poşetler içerisinde biriktirdikleri bet şişeleri yetkililere teslim etti.

Kaynak: İHA

Eğitim, Çevre, Yerel, Yaşam, Ünye, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler 67 Bin Pet Şişeyi Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in eski devinde yolsuzluk depremi Süper Lig'in eski devinde yolsuzluk depremi
Caner Erkin’e büyük şok Caner Erkin'e büyük şok
Kate Middleton’ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı Kate Middleton'ın Royal Ascot at yarışlarına katılmaması endişe yarattı
Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Çiğdem Tunç, 61 yaşında güzelliğiyle gözleri üzerine çekti
Böyle baba olmaz olsun 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı Böyle baba olmaz olsun! 4 aylık çocuğunu balkondan atmaya kalktı
ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir ABD basını: İsrail ancak 10-12 gün daha dayanabilir
Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü Sivil polis, telefonunu çaldığını iddia ettiği kişiyi boğarak öldürdü
Merkez Bankası faizi sabit bıraktı Merkez Bankası faizi sabit bıraktı
Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar Cenazeyi evden çıkaramayınca vinç çağırdılar
ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın ATM kullanan herkesi ilgilendiriyor: Bu tuşa basmadan işleme başlamayın
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi

09:57
9 yaşındaki Yasemin’i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
9 yaşındaki Yasemin'i öldüren kuzenden kan donduran itiraf: Denk geldi
09:44
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
Netanyahu canlı yayında konuşurken bina çöktü
09:15
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
Akaryakıta bu gece Cumhuriyet tarihinin en büyük zammı geliyor
08:44
Kremlin’den İsrail’e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora’nın kutusu açılır
Kremlin'den İsrail'e tarihi rest: Bunu yaparsanız Pandora'nın kutusu açılır
07:03
Savaşta 8. gün İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
Savaşta 8. gün! İsrail siber güvenlik merkezi imha edildi
15:19
Ali Koç’tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi
Ali Koç'tan imza kampanyası için olay sözler: Akıl edemediler mi?
15:08
Demet Akbağ’ı yıkan ölüm Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
Demet Akbağ'ı yıkan ölüm! Yönetmen Sevgi Birsel hayatını kaybetti
15:03
Adana’da yangın uçağı göle düştü Pilottan mesaj: Beni alın
Adana'da yangın uçağı göle düştü! Pilottan mesaj: Beni alın
14:58
Görüntü Esenyurt’tan Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
Görüntü Esenyurt'tan! Videoyu izleyen herkes emniyeti etiketledi
14:40
Ali Koç üstüne basa basa söyledi Fenerbahçe’den tarihi anlaşma
Ali Koç üstüne basa basa söyledi! Fenerbahçe'den tarihi anlaşma
14:27
Ümit Özdağ’dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
Ümit Özdağ'dan ezber bozan Selahattin Demirtaş çıkışı
14:25
Galatasaray’da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
Galatasaray'da şok sakatlık: Aşil tendonu koptu
14:23
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor İsrail ve ABD’ye ciddi uyarı
Rusya savaşta tavrını sertleştiriyor! İsrail ve ABD'ye ciddi uyarı
14:22
Türkiye’de MOSSAD ajanı var mı Emekli subay Ergenekon’dan endişelendiren sözler
Türkiye'de MOSSAD ajanı var mı? Emekli subay Ergenekon'dan endişelendiren sözler
14:15
Uzak Doğu’da da füzeler peş peşe ateşlendi Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Uzak Doğu'da da füzeler peş peşe ateşlendi! Kim Jong-Un hemen cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2025 10:29:08. #7.11#
SON DAKİKA: Öğrenciler 67 Bin Pet Şişeyi Geri Dönüşüme Kazandırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.