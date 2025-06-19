Ordu'da öğrenciler 67 bin pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde lise öğrencileri çevre duyarlılığı bilinciyle biriktirdikleri pet şişeleri geri dönüşüme kazandırdı.

Ünye Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri 2024-2025 eğitim öğretim yılı boyunca, örnek bir çevre duyarlılığı sergileyerek tam 67 bin adet pet şişeyi geri dönüşüme kazandırdı. Böylece hem doğa korundu, hem de ekonomik kazanım elde edildi. 2024-2025 eğitim öğretim yılının sonuna gelinirken öğrencilerin duyarlı davranışı çevreye önemli katkı sağladı. Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi öğrencileri, yıl boyunca çöpe atmak yerine biriktirdikleri plastik atıkları geri dönüşüme kazandırdı.

"Okulumuzda farkındalık oluşturduk"

Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi onuncu sınıf öğrencisi Duru Deniz Şahin yaptığı açıklamada, " Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 2025 temasını 'plastik kirliliği ile mücadele' olarak belirledi. Dünya Çevre haftası etkinlikleri kapsamında biz de okul olarak bu çağrıyı bir tema olarak değil, bir sorumluluk ve yaşam biçimi olarak benimsedik. Eğitim öğretim yılının başından beri bu doğrultuda hem birlikte farkındalık oluşturduk, hem de somut adımlar attık. Okulumuzda bu yılın en önemli çevre odaklı gelişimlerinden biri plastik şişelerin rastgele çöpe atılmasının önüne geçmek oldu. Plastik şişelerin çöpe değil, kutuya atılmasını sağladık. Artık okulumuzda bilinçsizce yere veya çöpe atılan tek bir plastik göremezsiniz. Çünkü biz bu alışkanlığı birlikte dönüştürdük. Gönül rahatlığıyla şunu söyleyebiliyoruz biz Mehmet Refik Güven Anadolu Lisesi olarak üzerimize düşeni yaptık. Topladığımız bu atıkları Ünye Belediyesi Sıfır Atık ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri okulumuzdan alarak tesise ulaştırdı. Bu nedenle kendilerine teşekkür ediyoruz" dedi.

Öğrenciler daha sonra poşetler içerisinde biriktirdikleri bet şişeleri yetkililere teslim etti.