Öğrenciler atık malzemelerden tasarladıkları kıyafetlerle defile düzenledi

OSMANİYE - Osmaniye Belediyesi tarafından düzenlenen "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri kapsamında minik öğrencilerin atık malzemelerden tasarladığı elbiseler defile sahnesinde izleyenlerin gözlerini kamaştırdı. Kavanoz kapağı, çöp poşeti ve karton kullanılarak tasarlanan elbiselerle çevre duyarlılığına dikkat çekmek isteyen öğrenciler katılımcılardan da büyük alkış topladı.

Osmaniye Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü organizasyonuyla "5 Haziran Dünya Çevre Günü" etkinlikleri çerçevesinde Nikah Salonu'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Şehit Veli Demiryürek Bilim ve Sanat Merkezi müzik öğretmenleri Barış Özer ve Metehan Artış tarafından bestelenen 'Sıfır Atık ve Su' adlı iki eser öğrenciler tarafından seslendirildi. Ardından 23 Nisan Anaokulu öğrencilerinin 'Sıfır Atık' rap şarkısını seslendirmek için sahne aldı. Mini konserlerden sonra çevreye duyarlılık farkındalığı oluşturmak amacıyla 23 Nisan Anaokulu ve Seher Sare Özden Anaokulu'nun minik öğrenciler tarafından atık malzemelerden tasarlanan elbiseler defileyle izleyicilere sunuldu. Kavanoz kapağı, çöp poşeti ve kartonların kullanılarak tasarımları ile göz kamaştıran elbiseleri tek tek sahneleyen öğrenciler izleyicilerden de büyük alkış topladı. Belediye Başkanı İbrahim Çenet'in beğenerek izlediği defilede sahneye çıkan öğrencilerin mutlulukları da gözlerinden okundu.