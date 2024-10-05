Öğrenciler Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü\'nde Barınağı Ziyaret Etti

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Dünya Sokak Hayvanlarını Koruma Günü nedeni ile öğrenciler Bozüyük Belediyesi Geçici Hayvan Barınağı'nı ziyaret etti.

Şekerlik Anaokulu ve Saffet Şeker Ortaokulu öğretmenleri eşliğinde geldikleri barınakta kendilerine Bozüyük Belediyesi Veteriner Hekimi Arzu Çetin Şensoy eşlik ederek barınak hakkında bilgi verdi. Ardından sokakta bulunarak, tedavi edilen ve çeşitli aşıları yapılan sokak hayvanlarının bulunduğu barınağı ziyaret eden öğrenciler, barınakta bulunan köpekler ile yakından ilgilendiler. Veteriner hekime sormak istedikleri ve merak ettikleri soruları yönelten öğrenciler köpekleri sevdiler, kalp atışlarını dinlediler. Ziyaretlerde ayrıca öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından kek ve meyve suyu ikramı yapılarak broşür dağıtıldı. - BİLECİK