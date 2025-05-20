Öğrenciler Fidan Dikti

Posof Aşık Sabit Müdami Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilerine tabiat sevgisini kazandırmak için fidan dikme çalışmaları yapıldı.

Orman işletme şefliği ile yapılan iş birliği ile çevre düzenlemesi ve bilinçlendirme programı ile okulun bahçesine fidanlar dikilmeye başladı. Etkinliğe öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. - ARDAHAN