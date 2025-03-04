Beylikdüzü'nde bulunan bir yurtta kalan öğrenciler, fırından aldıkları bayat ekmeklerle martıları besliyor. Martıların ekmek kapma yarışı eğlenceli görüntüler oluşturuyor.
Belikdüzü'nde bulunan bir fırıncı akşam kalan ekmekleri yurda bırakıyor. Yurtta kalan bayat ekmeklerle öğrenciler sabah saatlerinde martıları besliyor. Getirdikleri ekmekleri parçalayan öğrenciler kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan martıları besliyor.
Bir çok martı ekmekleri havada kapmaya çalışırken, yaşanan ekmek kavgası renkli görüntüler oluşturuyor. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Öğrenciler Martıları Bayat Ekmekle Besliyor - Son Dakika
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