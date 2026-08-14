Öğrenciler Tıbbi Bitkiler Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Öğrenciler Tıbbi Bitkiler Merkezini Ziyaret Etti

Öğrenciler Tıbbi Bitkiler Merkezini Ziyaret Etti
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Stajyer öğrenciler, Afyonkarahisar'daki Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkezini inceledi.

Afyonkarahisar'da staj yapan öğrenciler, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Müdürlüğünü ziyaret ederek yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde staj yapan öğrencilere yönelik Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Merkez Müdürlüğüne teknik gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen ziyarette Merkez Müdürü Emel Yıldız tarafından öğrencilere merkezin faaliyet alanları, yürütülen çalışmalar ve tıbbi ve aromatik bitkiler konusunda gerçekleştirilen uygulamalar hakkında bilgi verildi.

Bilgilendirmenin ardından merkez bünyesinde bulunan cam sera ziyaret edildi. Öğrenciler, farklı iklim şartlarında yetiştirilen bitki türlerini yerinde inceleyerek merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: İHA

Afyon, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrenciler Tıbbi Bitkiler Merkezini Ziyaret Etti - Son Dakika

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