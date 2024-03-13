Öğrenciler, yaylaları kar yürüyüşü ile keşfetti

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SUBÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nın ilk yürüyüşü Karagöl Yaylası, Çardacık Yaylası ve Acelle Yaylası'nda gerçekleştirildi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; Karagöl Yaylası, Çardacık Yaylası ve Acelle Yaylası'na kar yürüyüşü etkinliği düzenledi. Rota, 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı'nın ilk güzergahı oldu. SUBÜ Dağcılık ve Doğa Sporları Topluluğu'nun da destek verdiği yürüyüşe öğrenci, akademisyen ve idari personellerden oluşan yaklaşık 100 kişi katıldı. Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. Murat Şen rehberliğindeki ekip, 9 kilometre uzunluğundaki parkuru kar manzaraları eşliğinde keşfetti. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Orhan Yılmaz yaptığı açıklamada; öğrenciler ile akademik ve idari personellere yönelik sportif aktivite ve kültür gezisi etkinliklerinin planlanan takvim doğrultusunda Eskişehir Kültür Gezisi, Samandere ve Güzeldere Doğa Yürüyüşü, Melen Çayı Rafting Etkinliği, Dikmen Yaylası Doğa Yürüyüşü ve Gölcük Tabiat Parkı Kültür Gezisi etkinlikleri ile Bahar Yarıyılı boyunca devam edeceğini ifade etti. - SAKARYA