Öğrencilerden \'Bir Sınıf, Bir Aile\' Projesi

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Mesut Ekni Anadolu Lisesi'nde öğrencilerde yardımlaşma ve dayanışma bilincini geliştirmek amacıyla "Bir Sınıf, Bir Aile" adlı sosyal sorumluluk projesi başlatıldı.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Nimetullah Yıldırım öncülüğünde yürütülen proje kapsamında her sınıf, gönüllülük esasına dayalı olarak kendi içinde yardım toplayarak ihtiyaç sahibi bir aileye destek olacak.

Proje kapsamında öğrenciler, sınıflarında topladıkları yardımlarla öğretmenlerinin rehberliğinde ihtiyaç sahibi bir aile belirleyecek. Daha sonra öğrenciler topladıkları paralarla market alışverişi yaparak temel gıda ve ihtiyaç malzemelerini temin edecek.

Hazırlanan yardım paketleri ise öğrenciler tarafından sınıfça ihtiyaç sahibi aileye ulaştırılacak. Böylece öğrenciler hem ihtiyaç sahiplerine destek olacak hem de paylaşma, dayanışma ve toplumsal sorumluluk bilincini yaşayarak öğrenmiş olacak.

Okul yönetimi ve öğretmenler, öğrencilerin böyle anlamlı bir projede yer almasının hem eğitim hem de toplumsal değerler açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

"Bir Sınıf, Bir Aile" kampanyasının öğrenciler arasındaki birlik ve beraberliği güçlendirmesi ve ihtiyaç sahibi ailelere umut olması bekleniyor. - ADIYAMAN