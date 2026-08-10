Öğrencilerden Büyüklerine Vefa Ziyareti

Bayburt İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu tarafından yürütülen 'Büyüklerimize Vefa' projesi kapsamında yaz Kur'an kursu öğrencileri, hasta ve yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Hasta ve yaşlılarla bir araya gelen öğrenciler, büyüklerle sohbet ederek, hal ve hatırını sordu. Ziyarette öğrencilere Hastane Manevi Danışmanı Hatice Ozan Okur ile Kur'an Kursu Öğreticisi Fatma Ertaç eşlik etti.

Öğrencilere vefa, saygı ve büyüklerle iletişimin önemi anlatılırken, hasta ve yaşlılara da moral verildi.

Proje kapsamında gerçekleştirilen ziyaretlerle kuşaklar arası iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlandı.