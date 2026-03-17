Öğrencilerden Hayır Çarşısı'na gıda bağışı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Öğrencilerden Hayır Çarşısı'na gıda bağışı

17.03.2026 12:07  Güncelleme: 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Şehit Kubilay Karaman İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı'na gıda bağışında bulundu.

Sınıf öğretmeni Alim özil ile birlikte Hayır Çarşısı'na gelen öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleriyle aldıkları gıdaları maddi durumdan yoksun olan ailelere ulaştırmak üzere yetkililere teslim etti. Şehit Kubilay Karaman İlkokulu'nda görevli Sınıf Öğretmeni Alim Özil, "Çocuklarımız son derece anlamlı bir birlikteliğe, örnek bir davranışa imza attı. Yardıma muhtaç olan ailelerimize katkıda bulunmak adına karınca kararınca diyerek 'Bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun' şiarıyla hareket etti. Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla gıda ürünleri alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut ışığı olmaya çalıştılar. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Tecavüzcülere böyle kucak açtılar Tecavüzcülere böyle kucak açtılar
Savaş planları altüst etmişti Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi Savaş planları altüst etmişti! Petrol krizini çözecek Türkiye hamlesi
Dursun Özbek çıldırdı Liverpool’u elerlerse çuval çuval para dağıtacak Dursun Özbek çıldırdı! Liverpool'u elerlerse çuval çuval para dağıtacak
Guardiola’dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle Guardiola'dan Real Madrid rövanşı öncesi bomba hamle
Yok böyle maç Hükmen bile galip gelen olmadı Yok böyle maç! Hükmen bile galip gelen olmadı
Netanyahu’dan 2. “ölmedim“ videosu Netanyahu'dan 2. "ölmedim" videosu

12:20
Akaryakıta bir zam daha Tabelalar 11’inci kez değişecek
Akaryakıta bir zam daha! Tabelalar 11'inci kez değişecek
12:17
Trump’ın uykularını kaçıracak analiz: ABD’nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
Trump'ın uykularını kaçıracak analiz: ABD'nin dünya üzerindeki hakimiyeti bitebilir
11:28
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır
Alay konusu olan belediye başkanı: İnsan böyle bir videoyu neden paylaşır?
11:16
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü İsrail basınından gündem yaratacak iddia
İran Güvenlik Şefi Ali Laricani öldü mü? İsrail basınından gündem yaratacak iddia
10:50
İran’ın son saldırısı “kör“ etti Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
İran'ın son saldırısı "kör" etti! Devre dışı kaldı, dengeler değişebilir
10:14
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Camide siyaset tartışması: Eleştirilerin hedefi bu kez muhalefet
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 12:34:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.