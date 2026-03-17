Öğrencilerden Hayır Çarşısı\'na gıda bağışı

Erzurum Şehit Kubilay Karaman İlkokulu öğrencileri, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Hayır Çarşısı'na gıda bağışında bulundu.

Sınıf öğretmeni Alim özil ile birlikte Hayır Çarşısı'na gelen öğrenciler, harçlıklarından biriktirdikleriyle aldıkları gıdaları maddi durumdan yoksun olan ailelere ulaştırmak üzere yetkililere teslim etti. Şehit Kubilay Karaman İlkokulu'nda görevli Sınıf Öğretmeni Alim Özil, "Çocuklarımız son derece anlamlı bir birlikteliğe, örnek bir davranışa imza attı. Yardıma muhtaç olan ailelerimize katkıda bulunmak adına karınca kararınca diyerek 'Bu çorbada bizim de bir tuzumuz olsun' şiarıyla hareket etti. Harçlıklarından biriktirdikleri paralarla gıda ürünleri alıp ihtiyaç sahibi kardeşlerimize umut ışığı olmaya çalıştılar. Öğrencilerimizle gurur duyuyorum" dedi. - ERZURUM