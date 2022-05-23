Öğrencilerden tarihi gezi

ORDU Ordu'nun Fatsa ilçesinde eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdüren Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 18-24 Mayıs Müzeler Haftası sebebiyle öğrencilerine anlamlı bir gezi düzenledi. Komşu ilçe olan Ünye'deki Yaşayan Kültürel Miras Müzesi'ne ziyaret gerçekleştiren 8/G sınıfı öğrencileri keyifli bir gün yaşadı.

Gezi, Müze Sorumlusu İhsan Akbulut'un Fatsalı misafirlerine geçmişten günümüze tarihi aktaran sunumlarıyla başladı. Öğretmenleri rehberliğinde organize edilen gezide öğrenciler bölgenin kültürel ve sosyal tarihine dair izler ile tanışma fırsatı buldu. LGS öncesinde anlamlı bir moral ziyareti olan bu gezi, meddah, ortaoyunları, Karagöz-Hacivat gibi gösterilerle de renk kazandı.

Aynı zamanda 16. yüzyılda taş zemin üzerine ahşap olarak inşa edilmiş olan ve endemik mimarisiyle dikkat çeken Kaptan Server Bey'in evi olarak bilinen müze, öğrencilere tarihi koklama imkanı sundu. Eski zamanlarda kullanılan mutfak eşyaları, el işlemeleri, çeyiz sandıkları ve atasözlerine konu olan çeşitli materyalleri birebir görerek yaşayan öğrenciler 18-24 Mayıs Müze Haftası'nı hiç unutamayacakları bir gezi ile yaşadılar.

"İçini ve Dışını Çok Beğendim"

Fatsa Şehit Ümit Karamustafa Ortaokulu 8/G sınıfı öğrencilerinden Göktuğ Pınarözü, "Gerçekten çok beğendim. Tarihi işlemeleri, mimarisi, içi ve dışı çok muhteşem. İçeride oynanan oyunlar, söylenen şarkılar da güzeldi. Daha öncesinde müzeye gelmiştim ve herkesin bu gibi yerlere gelip tarihi yaşamasını isterim. Müzeler haftanız kutlu olsun" dedi.

"Müzeye gitmemiştim, çok beğendim"

Öğrencilerden ilk defa müzeye giden Zeynep Çırak, "Daha önceden hiç müzeye gitmemiştim. İçeride Kaptan Server Bey'in eşyalarını gördük. Yeni şeyler görmek ve öğrenmek ne güzel. Her Ünyeli, Fatsalı ya da Ordulunun buraya gelmesi lazım diye düşünüyorum" diye konuştu.

"Burası yaşayan bir tarih"

Öğrencilere rehberlik eden Müze Sorumlusu İhsan Akbulut, Ünye Yaşayan Kültürel Miras Müzesindeki çalışmaları şöyle özetledi:

"Bu hafta Müzeler Haftası. Dolaysıyla yoğun bir ziyaret programımız var. Bizim bu haftada özel bir çalışmamız yok çünkü yaşayan müze ismiyle buradayız. Gelen ziyaretçilerimizle sürekli etkileşim halinde oyunlar oynuyoruz, sözlü sanatlarımızı sunuyoruz. Özellikle ziyaretçilerin bizzat katılarak dahil olduğu eski oyunların yanı sıra çeşitli sanatları da icra etme imkanı sunuyoruz. Sadece Müzeler Haftası'nda değil, her zaman ziyaretçilerimizi buraya bekliyoruz."

"Kültür Bakanlığına bağlanmak için çalışma başlatıldı"

Ünye Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzenin Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlanması için çalışmalarının olduğunu söyleyen Akbulut, mevcut durumu şöyle özetledi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı kendisine bağlı olmayan müzelerin müze ismi altında faaliyet göstermesini yasaklıyor ve dolaysıyla bunların alternatif isimler üretmesini istiyor. Biz de yerel idareye, belediyeye bağlı bir faaliyet alanıyız. Tabii biz de bakanlık ile irtibat halindeyiz. Bakanlığa bağlanmak adına bir dizi çalışmalarımız var. Bizim bünyemize katılabilir denilirse yaşayan kültürel miras müzesi olarak yolumuza devam edeceğiz."