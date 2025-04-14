Öğrencilere Gezi Öncesi Güvenlik Bilgilendirmesi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması ekipleri okul gezisi kapsamında geziye çıkacak olan öğrencilerin güvenliği için servis aracı kontrol edilerek uyulması gereken kurallar ve emniyet kemeri konusunda bilgilendirme yapıldı.

Mustafa Kemal İlköğretim Okulu öğrencilerini taşıyacak olan servis aracı gezi öncesinde jandarma ekiplerince kontrol edildi. Kontrollerin ardından öğrenciler, öğretmenler ve servis şoförüne yönelik kısa bir bilgilendirme yapıldı. Trafik jandarması ekipleri tarafından yapılan bilgilendirmede emniyet kemeri kullanımı, araç içerisinde dikkat edilmesi gereken kurallar ve tehlikeli durumlara karşı alınması gereken önlemler aktarıldı. - AYDIN