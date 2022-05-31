Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi

Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi

31.05.2022 09:42
Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 okulda 570 öğrenci ve öğretmene "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimleri verdi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 4 okulda 570 öğrenci ve öğretmene "Okullarda Gıda Güvenilirliği ve Gıda İsrafı" eğitimleri verdi.

Gıda ve Yem Şube Müdürlüğü'nde görevli Gıda Mühendisi Merve Söyler tarafından verilen ve yıl boyu devam edecek olan eğitimlerde öğrencilere; güvenilir gıda, genel hijyen, gıda hijyeni, mikroplar ve bulaşma yolları anlatıldı.

Etkinliklerde ayrıca, gıdaları saklama koşulları, alışverişte, okul kantin ve yemekhanelerinde, beslenme çantalarında dikkat edilmesi gereken hususlar, temizlik nedir, nasıl yapılır, ellerimizi ne zaman ve nasıl yıkamalıyız, Alo 174 Gıda Hattı, israf nedir, nasıl oluşur, israfı önlemek için alınacak tedbirler gibi konularında sunum yapıldı. - KÜTAHYA

İlgili Haberler
YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Kütahya, Tarım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi - Son Dakika


Son Dakika
09:56 Son seçim anketinden şaşırtan sonuç! Meral Akşener, birinci sıraya yükselirken, İYİ Parti yerinde kaldı
09:54 Erdoğan'ın sözleri terör örgütü YPG'de korku yarattı! ABD ve Rusya'ya yardım istediler
09:52 Teoman, konser esnasında sahneye bırakılan ruju sürüp kondomu şişirdi!
09:49 Güzel oyuncu Hande Soral, ilk bebeğini dünyaya getirdi
09:33 Yapılan zamlar fark yaratmadı! Türkiye, 15 yaş üstü nüfusta sigara kullanım oranları sıralamasında 1. sırada yer aldı
09:31 38 ilde tarihi eser kaçakçılarına yönelik "Miras" operasyonu başlatıldı! 143 şüpheli şahıs tespit edildi
09:30 İki arkadaşın kavgası kanlı bitti! Bıçaklanan gencin imdadına mahalleli yetişti
09:27 Şıklık yarışına girdiler! İşte ELLE Style Awards 2022'nın ödülleri ve sahipleri
09:24 Galatasaray'dan transfer atağı! Adı başka kulüplerle anılan Oğuzhan Özyakup ile iletişim kuruldu
09:21 Türk doktor Nesli Başgöz, ABD'deki ilk maymun çiçeği vakasını tespit ettikten sonra yaşadıklarını anlattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2022 10:02:32. #1.13#
SON DAKİKA: Öğrencilere gıda güvenirliği ve gıda israfı eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement