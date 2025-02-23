Öğrencilere Gıda Güvenliği Eğitimi

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Felekşan Fırat İlkokulu öğrencilerine 'Gıda Güvenliği ve İsraf' konulu eğitim verdi.

Gıda güvenliğinin önemi ve gıda israfının zararları hakkında farkındalık oluşturulmasının amaçlandığı eğitimde; gıda güvenliğinin nasıl sağlanacağı, sağlıklı gıda seçimlerinin nasıl yapılacağı ve gıda israfının çevreye olan olumsuz etkileri anlatıldı. Öğrenciler, gıda güvenliğinin sağlanması için dikkat edilmesi gereken hijyen kuralları, doğru saklama yöntemleri ve gıda etiketlerini okumanın önemi hakkında bilgilendirildi. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri bu tür eğitimlerin önemine dikkat çekerek, geleceğin bilinçli tüketicilerini yetiştirmek adına düzenli olarak okullarda eğitimler vermeyi sürdüreceklerini ifade etti. Yetkililer bu tür eğitimlerle, gelecekteki nesillerin daha duyarlı ve bilinçli tüketiciler olmasına katkı sağlamayı hedeflediklerini vurguladı. - AYDIN