Öğrencilere Jandarma Eğitimi - Son Dakika
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Öğrencilere Jandarma Eğitimi

Öğrencilere Jandarma Eğitimi

Bozyazı'da öğrenciler jandarma hakkında bilgilendirildi ve eğlenceli etkinlikler yapıldı.

20.12.2024 12:11
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Mersin'in Bozyazı ilçesinde öğrenciler, jandarma teşkilatı konusunda bilgilendirildi.

Bozyazı ilçesindeki Tekmen Ortaokulu öğrencileri, Tekeli Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli, öğrencilerle eğlenceli vakit geçirirken, Karakol Komutanı Ali Kalkan tarafından jandarmanın görevi, halk ile ilişkisi, bünyesinde bulunan araçların tanıtımı ve öğrencilerin kurum hakkında merak ettikleri konular hakkında bilgiler verildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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