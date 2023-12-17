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Öğrencilere ücretsiz Japonca kursu

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde açılan Japonca dil kursuna üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi. 30 öğrencinin başvuruda bulunduğu kurs, 3 ay sürecek ve başarılı olan öğrencilere sertifika verilecek.

Öğrencilere ücretsiz Japonca kursu
17.12.2023 - 13:35,
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Öğrencilere ücretsiz Japonca kursu

Japonca kursuna yoğun ilgi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ilk kez açılan Japonca dil kursuna üniversite öğrencileri yoğun ilgi gösterdi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde Kastamonu Üniversitesi İhsangazi Meslek Yüksekokulu ile İhsangazi Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliğinde Japonca dil kursu açıldı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen Japonca dil kursuna, 30 üniversite öğrencisi başvuruda bulundu. İhsangazi Meslek Yüksekokulu'nda başlayan kursta öğrencilere, Japonca öğretiliyor. 3 ay sürecek olan kursun sonunda başarılı olan öğrencilere sertifika verilecek.

'İlk kez düzenlendi'

Kurs ile ilgili bilgi veren Japonca öğretmeni Nurullah Ayaz, "İhsangazi İlçe Müftülüğünde şube müdürü olarak görev yapıyorum. Bu sene ilk defa Kastamonu'da ve genelinde İhsangazi Meslek Yüksekokulunda, Halk Eğitim Merkezi ile işbirliği içerisinde öğrencilerimize yönelik Japonca dil kursunu açtık. Bu kursa şu anda 30 öğrencimiz başvuruda bulundu. Kursumuz 3 ay sürecek ve kursun sonunda başarılı olan öğrencilerimize sertifikaları verilecek. Gerçekten ben, Kastamonu ve İhsangazi adına çok güzel ve mutlu bir gelişme diye düşünüyorum" dedi.

Kaynak: İHA
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Kastamonu, İhsangazi, Son Dakika

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