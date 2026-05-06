Öğretmene Çocukları Rahatsız Eden Sorular Şikayeti

06.05.2026 14:17
Muğla'da bir öğretmen, öğrencilere aileleriyle ilgili uygunsuz sorular sorduğu iddiasıyla şikayet edildi.

(MUĞLA) -Haber: Cihan KAYA

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Cengiz Topel İlkokulu'nda bir grup veli, çocuklarına "Ailesi boşanan var mı?", "Annenizin hayatında biri var mı?" şeklinde sorular sorduğunu; tuvaletlere sıvı sabun doldurttuğunu ve çay bardağını tutturduğunu öne sürdükleri öğretmen hakkında şikayetçi oldu. Öğretmen hakkında idari işlem başlatıldığı da öğrenildi.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bulunan Cengiz Topel İlkokulu'nda görev yapan bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, öğrencilere ailelerinin özel hayatlarıyla ilgili uygun olmayan sorular yönelttiği ve davranışlarda bulunduğu iddia edildi. Bir grup veli, öğretmen hakkında adli soruşturma başlatılması için karakola ifade verdi.

Veliler ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, öğretmenin 4. sınıfta eğitim gören çocuklarına uygun olmayan sorular sorduğu ve davranışlarda bulunduğu, çocuklarının ise bundan rahatsız olduğunu anlattı.

"Tuvalette sıvı sabun doldurtmuş"

Velilerden Aslı Sarıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Öğretmen çocuklara 'Ailesi boşanan var mı?' diye sormuş; 'Annenizin hayatında biri, sevgilisi var mı?' gibi sorular yöneltmiş. Aynı dersin bitiminde benim kızımı ve arkadaşımın kızını tuvalete götürmüş; hem erkekler hem de kızlar tuvaletinde sıvı sabun doldurtmuş."

Konuyla ilgili şikayetçi olduk, emniyete giderek ifadelerimizi verdik. Okul yönetimi, konuyu Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bildirdiklerini, çocuklarımızın ve öğretmenin ifadelerinin alınacağını söyledi."

"Çocuklara çay bardağı tutturmuş, ayakkabısının içini göstermiş..."

Gülsüm Topsakal adlı veli ise, "Öğretmen iki kız öğrenciyi alıp erkekler ve kızlar tuvaletine götürüyor. Çocuklardan birine dışarıda çay bardağını tuttururken, diğer çocuğumuza sıvı sabun doldurtmuş. Sınıfta da 'Anne ve babalarınız ayrı mı? Sevgilileri var mı?' diye sorular sormuş. Ayakkabısını çıkartıp içini göstererek, 'Bu ayakkabılardan alın' diyormuş. Derste Bizans dönemine ait köle kadınların resimlerini gösterip onları anlatıyormuş. Öğretmen hakkında suç duyurusunda bulunduk, gerekenin yapılmasını istiyoruz."

Yetkililerden alınan bilgiye göre; öğretmen hakkında idari işlem başlatıldı. Bu kapsamda öğrencilerin ifadelerinin rehber öğretmenler eşliğinde alınacağı öğrenildi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
