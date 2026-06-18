Öğretmenler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor - Son Dakika
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Öğretmenler Geçim Derdiyle Mücadele Ediyor

18.06.2026 14:55
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Özel Sektör Öğretmenler Sendikası, öğretmenlerin insanca yaşayabilmesi için eylem çağrısında bulundu.

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Sümeyye Yeşil, öğretmenlerin geçinemediği, kiralarını ödeyemediği ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığı ifade ederek, öğretmenlerin insanca yaşayabilecek ücret ile çalışma koşullarına kavuşmasını talep etti.

Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Gaziantep Şubesi, düzenledikleri basın açıklamasında sorun taleplerini dile getirerek, Ankara'da eylemlerini sürdüren meslektaşlarına destek çağrısında bulundu.

Balıklı Meydanı'nda yapılan basın açıklaması Özel Sektör Öğretmenler Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Sümeyye Yeşil tarafından yapıldı.

Yeşil, Ankara'da eylem yapan öğretmenlerin talepleri kamuoyuna duyurulmasına izin verilmediği, öğretmenlerin darbedildiği ve 40'a aşkın kişinin gözaltına alındığı belirtilerek, eğitim emekçilerinin anayasal haklarını kullanmasının dahi engellendiği söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın patron dernekleri ve Özel Sektör Öğretmenleri Sendikası'nı bir araya getirmesini talep eden Yeşil, mülakat mağduru öğretmenlerin haklarının teslim edilmesi amacıyla TBMM'ye sunulan kanun teklifinin yasalaştırılması ve öğretmenlerin insanca yaşayabilecek ücret ile çalışma koşullarına kavuşması gerektiğini bildirdi.

Öğretmenlerin geçinemediği, kiralarını ödeyemediği ve temel ihtiyaçlarını karşılayamadığına dikkat çeken Yeşil, öğretmenlerin hakkı olan atamaların yapılmadığı ve işsizliğe mahküm edildiği ifade etti.

Mülakat mağduru öğretmenlerin atanma hakkı ile özel sektör öğretmenlerinin insanca çalışma koşulları talebinin aynı mücadelenin ayrılmaz parçaları olduğu vurgulayan Yeşil, "Bu mücadele herkes için nitelikli ve kamusal eğitim hakkı mücadelesidir" dedi.

Baskılara, gözaltılara ve yıldırma politikalarına rağmen eğitim emekçilerinin mücadelesinin büyümeye devam edeceğini söyleyen Yeşil, verilen sözlerin takipçisi olmaya ve talepleri her platformda dile getirmeye kararlı olunduğu kaydetti.

Kaynak: ANKA

Politika, Eğitim, Yerel, Son Dakika

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