Öğretmenlerden Milli Takıma Destek Klip

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Kazım Özdemir İlkokulu öğretmenleri ve personeli, A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla özel bir klip hazırladı. Milli takım formaları giyen eğitimciler, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısı eşliğinde futbol topunu birbirlerine paslayarak anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Okulun farklı yerlerinde çekilen klipte, öğretmenler ve okul çalışanları ay-yıldızlı formalarla bir araya gelerek milli birlik ve beraberlik mesajı verdi. Hazırlanan videoda futbol topunun elden ele ve ayaktan ayağa dolaştırıldığı görüntülerle A Milli Takım'a başarı dilekleri iletildi.

Klip, okulun sosyal medya hesaplarında paylaşılan duygusal bir mesajla yayınlandı. Paylaşımda, bir formanın sadece bir kıyafet olmadığı, milyonlarca insanın umut, heyecan ve gururunu taşıdığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Bizler de okulumuzun öğretmenleri ve personelleri olarak aynı bayrağın gölgesinde, aynı sevincin etrafında buluştuk. Çünkü biliyoruz ki başarı; inanmakla, birlik olmakla ve aynı hedefe gönül vermekle başlar. Sahada ter döken milli takımımıza yüreğimizdeki sonsuz destek ve dualarımızla sesleniyoruz. Her pasınızda umut, her mücadelenizde azim, her adımınızda milletimizin gücü sizinle olsun. Ay-yıldızlı formayı gururla taşıyan tüm evlatlarımıza başarılar diliyor, zafer yolunda yanlarında olduğumuzu bir kez daha haykırıyoruz." - SAMSUN